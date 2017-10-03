Audi e-tron FE04 Formula E’deki ilk Yarışına Hong Kong’ta Çıkacak

Audi, Formula E’de yarışacak elektrikli yarış otomobili e-tron FE04’ü tanıttı

Audi e-tron FE04 Formula E ‘deki ilk Yarışına Hong Kong’ta Çıkacak. Audi Elektrikli Yarış Otomobilini Görücüye Çıkardı.

Audi, markanın ilk tümüyle elektrikli yarış otomobilini görücüye çıkardı. Audi’nin elektrikli modeli e-tron FE04 özel tasarlanan tek vitesli gelişmiş aktarım sistemi ile Formula E’de şampiyonluğu kovalayacak.



Audi Formula E’de yarışacak elektrikli otomobili e-tron FE04’ü Almanya’nın Neuburg kentinde tanıttı. Audi’nin Yaklaşık 40 yıldır motor sporlarının en üst seviyesinde başarıyla varlık gösterdiğini aktaran AUDI AG Teknik Gelişim Yönetim Kurulu Üyesi Peter Mertens;

“Audi, gelecekte üreteceği otomobillerde kullanacağı yeni teknolojileri test etmek ve geliştirmek üzere Formula E’ye katılarak, bu müsabakada boy gösteren ilk Alman otomobil üreticisi oldu. quattro, TFSI, TDI, hibrit motorlar ve diğer birçok yeniliği takip eden tek koltuklu bu ilk elektrikli yarış otomobilimiz, Audi e-tron ile 2018 yılında ileriye taşıyacağımız e-mobilite alanındaki ürün atılımımızın bir sonraki adımı” diye konuştu.

2025’e kadar 20 elektrikli model geliştirecek- Audi e-tron FE04 Formula E

Audi Frankfurt Uluslararası Otomobil Fuarı’nda (IAA) hibrit ve tümüyle elektrikli otomobillerden oluşan 20 yeni modeli 2025 yılından önce ürün gamına ekleyeceğini duyurmuştu. Motor ve şanzıman kombinasyonu ise, Audi e-tron FE04’ün temel taşlarından biri. Audi mühendisleri motor-jeneratör ünitesi tasarlarken, çok daha yüksek verimlilik hedefinden yola çıktı. 2017/2018 sezonunda Team Audi Sport ABT Schaeffler, motorun ürettiği gücü tekerleklere aktarmak için tek vitesli ve yüksek verimliliğe sahip bir şanzıman kullanacak.

Audi e-tron FE04 Formula E ile İlk yarış 2 Aralık’ta

Audi Motor Sporları Başkanı Dieter Gass, yeni teknolojiyi şu sözlerle açıkladı: “Teknoloji ortağımız Schaeffler ile işbirliği içerisinde yepyeni bir aktarım sistemi geliştirdik. Bunu, aktarım sistemini çevreleyen karbon gövdeye ilk bakışta anlamak mümkün. Kullandığımız yeni teknolojilere bağlı olarak, otomobilin kendine has bir sesi var.”

Audi e-tron FE04, Formula E’deki ilk yarışına 2 Aralık 2017 tarihinde Hong Kong’da çıkacak.

“Audi, gelecekte üreteceği otomobillerde kullanacağı yeni teknolojileri test etmek ve geliştirmek üzere Formula E’ye katılarak, bu müsabakada boy gösteren ilk Alman otomobil üreticisi oldu. quattro, TFSI, TDI, hibrit motorlar ve diğer birçok yeniliği takip eden tek koltuklu bu ilk elektrikli yarış otomobilimiz, Audi e-tron ile 2018 yılında ileriye taşıyacağımız e-mobilite alanındaki ürün atılımımızın bir sonraki adımı”

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