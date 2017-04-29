Audi e-Tron SportBack, Tek Şarjla 500 km Yol Alabiliyor

Audi yeni elektrikli otomobil konsepti Gran Turismo Audi e-tron Sportback’i tanıttı.

Audi e-Tron SportBack tek şarjla 500 km yol alabiliyor.

Audi yeni elektrikli otomobil konsepti Gran Turismo Audi e-tron Sportback’i tanıttı. Güçlü Audi tek şarjda 500 kilometre yol alabiliyor. Heyecan verici tasarıma sahip e-tron Sportback’te yan aynalar yerini ufak kameralara bırakmış. Hava sürtünmesini ve rüzgar sesini azaltan bu teknoloji sayesinde alışıldık yan aynalardaki kör nokta sorunu tümüyle ortadan kalkıyor.



Audi, Çin’de gerçekleştirilen Auto Shanghai otomobil fuarında çok yönlü yeni konsept otomobilini vitrine çıkardı. Dört kapılı Gran Turismo Audi e-tron Sportback, gücünü 320 kW’lık bir elektrik motorundan alıyor. Otomobilin tasarım dili, klasik Audi çizgilerini bir dizi çığır açıcı detayla buluşturarak, teknolojiye ve elektrikli otomobil konseptine özel olarak tasarlanmış, çarpıcı bir mimari ortaya çıkarıyor.

Audi e-Tron SportBack, 2. elektrikli Audi

Audi e-tron Sportback, Audi’nin elektrik mobilite yolculuğunda önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. AUDI AG Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Stadler, model hakkında şunları söylüyor:

“2018 yılında yollara çıkacak olan Audi e-tron, rekabet dolu olan pazarında gündelik kullanıma uygun olarak geliştirilen ilk elektrikli otomobil. 500 kilometreyi (310,7 mil) aşan menzili ve özel elektrikli sürüş deneyimiyle, bu sportif SUV önümüzdeki on yılın olmazsa olmaz ürünü halini alacak. Onu 2019 yılında ise elektrikli bir otomobil olarak ilk bakışta kendini gösteren, heyecan verici coupé versiyonu Audi e-tron Sportback izleyecek.”

250 LED ile aydınlatma

Konsept otomobilin aydınlatma teknolojisi, hem gündüz hem gece vakti göze çarpan bir yenilik. Otomobilin ön ve arkasında yer alan ve dijital olarak kumanda edilen Matrix LED üniteleri, harika bir aydınlatma sağlıyor. Miniscule Digital Matrix projektör adını verilen bu teknoloji otomobilin önündeki yolu kelimenin tam anlamıyla “işaretleyerek”, ışığı dış ortamla iletişim kurmak için kullanılabilecek esnek ve dinamik bir araca dönüştürüyor.

Gündüz farlarının altında, tek çerçeveli ızgaranın iki tarafında bulunan ve her biri 250 LED’den oluşan iki geniş aydınlatma düzeneği, otomobil hareket halindeyken bile, sayısız dikkat çekici sinyal ve işaretler yardımıyla iletişim kurulmasını sağlıyor.

100 Kilometreye 4.5 saniyede ulaşıyor

Audi e-tron Sportback’in tahrik sistemi ise, gelecekteki tümüyle elektrikli bütün Audi modellerinde uygulanacağı gibi, biri ön, ikisi arka aksta olmak üzere toplamda üç elektrik motorundan oluşuyor ve bu sayede bu yüksek performanslı coupé otomobile, quattro dört tekerlekten çekiş sistemi kazandırıyor. 320 kW (429 HP) güç üreten ve turbo yüklemeyle 370 kW’ye (496 HP) çıkaran sistem, otomobilin 0’dan saatte 100 kilometreye (saatte 62.1 mil) yalnızca 4,5 saniyede çıkmasını sağlıyor.

Otomobilin 95 kilovat saat enerji kapasiteli bataryası sayesinde toplam menzili 500 kilometrenin (310,7 mil) üzerinde (NEDC). Daha önce e-tron quattro konseptinde de görüldüğü üzere, bu teknoloji konseptinin sıvı soğutmalı lityum-iyon bataryası, yolcu bölmesinin hemen altında, iki aksın arasında yer alıyor. Otomobilin ağırlık merkezini aşağıya çeken bataryanın bu konumu, ayrıca ön ve arka akslar arasındaki yük dağıtımını 52:48 seviyesine getirerek bu sportif SUV’ye, segmentteki rakiplerine kıyasla üstün bir sürüş dinamiği ve güvenlik kazandırıyor. Otomobilin bataryası, alternatif akım (AC) ve doğru akım (DC) için iki girişi bulunan Kombine Şarj Sistemi ile şarj ediliyor.

Otomobilde yan aynaların yerini ufak kameralar alıyor. Hava sürtünmesini ve rüzgar sesini azaltan bu teknoloji sayesinde alışıldık yan aynalardaki kör nokta sorunu tümüyle ortadan kaldırıldığı gibi, aynaların sürücünün sağ ve sol çaprazında görüş açısını engellemesinin de önüne geçiliyor. Kameralardan elde edilen görüntüler, kapıların üzerinde yer alan ayrı ekranlar üzerinden sürücüye aktarılıyor. Audi, gelecekte seri üretim modellerinde kullanılacak bu teknolojiyi ilk kez görücüye çıkarıyor.

Audi e-tron Sportback Concept Genel Bakış

Heyecanla şarj edildi.

Dünya değişiyor – mobilite de onunla birlikte değişiyor. Kendinize ilham almak için izin verin ve yarının mobilitesini deneyimleyin. e-tron, elektromobiliteyi sadece sürdürülebilir kılmakla kalmayacak, aynı zamanda heyecan verici olmasını da sağlayacak: Size neredeyse sınırsız özgürlük tanıyan, heyecanlandıran tasarımlar, nefes kesen sürüş ve yenilikçi teknolojiyle şarj edildi. e-tron elektrikle çalışıyor – ve öngörü ile şarj ediliyor.

Audi e-tron Sportback Galeri

Konforla şarj edildi.

Audi e-tron Sportback concept, elektriklendirme ve gündelik kullanım özelliğininin beraber olmasının somut örneğidir: 0’dan 100 km/s’e 4,5 saniyede hızlanır, 320 kW’yi (370 kW’ye kadar yükselir) bulan bir güç çıkışı üretir ve bu performansı, yüksek bir konfor düzeyi ve 500 kilometreyi bulan bir menzille birleştirir. Mükemmeldir, dolayısıyla günlük kullanıma uygundur – ve daha fazlası

e-tron vizyonu sadece ilham veren bir duygu vermekle kalmaz, görünümü de aynı şekildedir. Audi e-tron Sportback concept, olağanüstü sportif çizgileri, geniş panelleri ve gittikçe incelen arka formu ile nefes kesen bir elektrikli araçtır. Aracın öne çıkan diğer özellikleri arasında ışıklı Audi logosu ve sanal yan aynalar sayılabilir. Şık olduğu kadar güçlü de görünür. Büyüleyici bir dokunuş katan yenilikçi, parlayan dış görünümüyle öne çıkar.

Tasarımla şarj edildi.

Audi e-tron Sportback concept’te kullanılan aydınlatma teknolojisi, Audi’nin dinamik ve akıllı geleceğine doğru yolu aydınlatıyor. Örnek vermek gerekirse, aracın arka lambaları, arkadaki araçlar için çok daha berrak bir aydınlatma sağlamak amacıyla dijital animasyondan yararlanacaktır. Frenlemenin vurgulanması ve sinyal sisteminin geliştirilmesi gibi işler yaparak, daha fazla güvenlik adına yola bilgi de yansıtabilecektir.

Sürdürülebilir mobilitenin tam zamanı

Audi e-tron Sportback concept, tamamen elektrikli bir geleceğin ümit vadettiğini gösteriyor. Ama Audi daha şimdiden güçlü bir hibrit araç serisi sunuyor. quattro ile donatılmış gelmiş geçmiş ilk plug-in hibrit olan Audi Q7 e-tron quattro* olağanüstü verimlidir ve segmentindeki en yüksek elektrik menzilini sunuyor. Kompakt Audi A3 Sportback e-tron* elektrikli sürüş sisteminin güçlü yönlerini, yanmalı motorun avantajlarıyla birleştiriyor. Güçlü dört silindirli motoru sayesinde elde edilen uzun menzil ve elektrikli sürüş sistemiyle günlük kullanıma uygundur.

* Yakıt tüketimi ve emisyon verileri A3 Sportback e-tron: Ortalama yakıt tüketimi: Benzin 1,8–1,6 lt/100km | elektrik 12,0–11,4 kWh/100km; ortalama CO2 emisyonları: 40–36 gr/km

Q7 e-tron quattro: Ortalama yakıt tüketimi: Dizel 1,9–1,8 lt/100km | elektrik 190,0-181,0 Wh/km; ortalama CO2 emisyonları: 50–48 gr/km”