Audi Geleceğin Şehirleri için Mobilite Sözlüğü Oluşturuyor

Audi’den geleceğin şehirleri için kullanım kılavuzu!

Audi Geleceğin Şehirleri için Mobilite Sözlüğü Oluşturuyor. Akıllı Şehirler Nasıl Kullanılacak?

Otonom sürüş, kendi kendine park eden araçlar, otomobil paylaşımı gibi yeniliklerle şekil değiştiren otomotiv sektörünün, gelecekte şehirlerin de altyapılarını baştan aşağı değiştirmesi bekleniyor.

Audi, geleceğin şehirleri için bir mobilite sözlüğü oluşturma amacıyla şehir içi ulaşım için çalışmalar yapan kurumlarla işbirliği başlattı.



Belediyeler, işletmeler ve bilimsel araştırma kuruluşlarıyla birlikte bir çalışma grubu oluşturan Audi, iş ortaklarıyla birlikte geleceğin şehirlerini tanımlamak için kullanılacak terminolojiyi oluşturuyor.

Audi Geleceğin Şehirleri için Mobilite Sözlüğü

Audi’nin girişiminin katılımcıları arasında Alman Standartları Enstitüsü (Deutsches Institut für Normung, DIN) Düsseldorf, Erfurt, Hamburg, Münih Belediyeleri, Alman Otomobil Endüstrisi Birliği (VDA) ile şehir özelinde faaliyet gösteren kurumlar yer alıyor.

Örneğin, şehirlerde bir ulaşım yönteminden diğerine geçiş yapılan noktalara “Aktarım merkezi” adı veriliyor. Bir şehir, “sorunları ele alıp bunlara çözüm geliştirme yeteneğine” sahip olduğunda “akıllı” olarak nitelendiriliyor. Bir otomobil ise “büyük ölçüde otomatik kontrol yeteneğine” sahip ise “akıllı” sıfatını kazanıyor.

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