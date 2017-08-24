Audi Güneş Paneliyle Kaplı Sunroof Kullanarak Enerji Üretecek

Audi gelecekteki EV modellerine güç sağlamak için güneş panelleri kullanacak

Audi Güneş Paneliyle Kaplı Sunroof Kullanarak Enerji Üretecek.

Audi Sunroof’u Güneş Panelleri ile Kaplıyor, EV Modellerine Bedava Enerji sağlayacak. Audi’nin Elektrik Modellerine Enerji Sağlamak için ilginç planı var.

Sunroof’lu modelleri milletçe severiz. Kendimizi çok daha rahat ve keyifli hissederiz. Görünen o ki Audi’nin yeni planı Sonroof – Güneş Çatısının artık çok daha farklı bir kullanım alanı olacağını gösteriyor. Sunroof’a farklı bir anlam yükleyen AUDI gelecekteki EV (Elektrikli) modellerine güç sağlamak için güneş panelleri ile kaplı sunroof kullanacak.

Elektrikli taşıtları düşündüğümüzde muhtemelen TESLA’nın Supercharger’ı veya benzin istasyonun benzer yeni elektrikli istasyonlar aklımıza geliyor. Her şeye rağmen EV’li modellere alternatif enerji sağlayacak mantıklı yeni fikirler de var.

Audi Güneş Panellerini Aracınızın Tepesine Getirmeye Çalışıyor. Audi Güneş Paneliyle Kaplı Sunroof kullarak bedava enerji üretimine odaklandı.

Bu konuda doğal olarak ilk akla gelen güneş enerjisi…

Hanergy‘nin yan kuruluşu AltaDevices Audi ile birlikte çalışarak ince ve esnek güneş panellerini aracınızın Sunroof’una getirmeye çalışıyor. Güneş panelleriyle kaplanan Audi Sunroof’u gelecekteki EV Modellerine Bedava Enerji sağlayacak.İlk prototip yıl sonuna kadar hazır olacak.

Alta güneş pillerinin “ Panaromic Glass Roof – Panoramik Cam Tavan ” ile bütünleştirmenin sadece bu konuda atılmış ilk adım olduğunu söylüyor.

Gelecekte arabalarının üst tarafının yüzeyi klima veya koltuk ısıtıcı gibi zorunlu olmayan sistemlere enerji sağlayacak enerji hücreleriyle kaplı olacağını düşünüyor. Bu şekilde güneş enerjisi daha verimli kullanarak, EV’nizin kullanım mesafesini arttırabilir ve daha az ana elektrik şebekesinden elektrikli yakıt ihtiyacını azaltabilir.

Audi’nin Dr. Bernd Martens yaptığı açıklamada;

“Elektrikli otomobil serisi müşterilerimiz için belirleyici bir rol oynamaktadır. Alta Devices ve Hanergy ile birlikte, elektrikli arabalarımızda yenilikçi güneş enerjisi teknolojisini menzilleri uzatacak ve aynı zamanda sürdürülebilir bir şekilde yapmayı planlıyoruz ” dedi.