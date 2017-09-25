Audi R8 V10 RWS Tutkunlarına Özel Sadece 999 Adet Üretilecek

Audi R8 V10 RWS, Coupé ve Spyder Sadece 999 Adet!

Audi R8 V10 RWS tutkunlarına özel sadece 999 adet üretilecek.

Audi Sport GmbH, R8 serisini, arkadan itişli yeni bir modelle zenginleştiriyor. Audi R8 V10 RWS, Coupé ve Spyder versiyonlarıyla ve yalnızca 999 adet üretilecek. Tamamen el yapımı olacak bu arkadan itişli Audi R8 V10 RWS, sadece Böllinger Höfe R8 fabrikasında üretilecek.



Audi Sport GmbH R8 serisinin yeni modelini tanıttı. R8 V10 RWS, yalın karakteri, tamamen mat siyah olan tek çerçeveli ızgarası, ön ve arkalarındaki havalandırma girişleriyle dikkat çekici bir tasarıma sahip. Coupé versiyonda iki yan kanattan üstteki parlak siyah renkte; alt kısımdaki ise gövdeyle aynı renkte tasarlanmış.

R8 LMS GT 4’te olduğu gibi, Coupé versiyonda da otomobilin kaputu, tavanı ve arkası boyunca uzanan, opsiyonel kırmızı bir şerit yer alıyor.

İç mekânda sürücü ve yolcuyu, deri ve Alcantara kaplı spor koltuklar karşılıyor. Otomobile opsiyonel olarak yarış koltukları eklemek de mümkün. Ön panelde, otomobilin sınırlı sayıda üretildiğinin altını çizen “1 of 999” (999’da 1) amblemi yer alıyor.

Segmentin son doğal emişli motorlarından biri: 5.2 FSI

Audi R8 V10 RWS’nin ortasına yerleştirilen V10 motor, 540 hp güç üretiyor. Motor, azami torku olan 540 Nm’ye 6.500 devirde ulaşıyor. 5.2 FSI, Coupé versiyonu sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 3,7 saniyede çıkarırken (Spyder: 3,8 saniye), saatte 320 kilometrelik azami hıza ulaştırıyor.

Yenilenen Özel şasi ayarları sayesinde kontrollü driftler

Yenilenen özel şasi ayarları ve çekiş sistemi ile arkadan itişli karaktere bürünen R8V10 RWS, performansla birleşecek driftleri de vadediyor. Yeni çekiş sistemi ile sürücüsüz ağırlığı 1.509 kilogram olan R8 V10 RWS Coupé, kardan mili, çok plakalı kavrama ve merkezi diferansiyel gibi ilave bileşenlere sahip dört tekerlekten çekişli R8 Coupé’den 50 kilogram daha hafif. Spyder versiyonunda ise, sürücüsüz 1.680 kilogramlık ağırlık, R8 Spyder V10’dan 40 kilogram daha azalmış durumda. Yeni Audi R8 V10 RWS’nin aks ağırlık dağılımı Coupé versiyonda 40,6:59,4, Spyder versiyonda ise 40,4:59,6 seviyesinde. Özellikle Şasi ve kontrol sistemlerindeki uyarlamalar sayesinde, standart Audi Drive Select dinamik sürüş modu sisteminde “dinamik” modunu seçip, ESC Stabilizasyon Kontrol sistemini de “Spor” moduna getirerek, kontrollü driftler yapmak mümkün.

ESC sistemi, belirlenmiş sınır değerlere yaklaşıldığında devreye giriyor. Tork etkilerini tümüyle ortadan kaldıran elektromekanik direksiyon, kusursuz bir sürüş hassasiyeti sağlıyor. Audi R8 V10 RWS’de standart olarak sunulan siyah renkli, 19 inçlik, dökme alüminyum jantlar, 5 kollu V tasarımına sahip. Önde 245/35, arkada ise 295/35 lastikler yer alıyor.

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