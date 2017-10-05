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Sınavsız İkinci Üniversite, AUZEF Kayıtları için Son Tarih 6 Ekim 2017

5 Ekim 2017 - 12:24 Genel
Sınavsız İkinci Üniversite, AUZEF Kayıtları için Son Tarih 6 Ekim 2017

İkinci Üniversite için Acele Edin!

AUZEF Kayıtları için Son Tarih 6 Ekim…

Sınavsız – evraksız kayıt imkânı ve Türkiye’nin neredeyse her ilinde yer alan sınav merkezi ile fark yaratan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde (AUZEF) kayıtlar 6 Ekim’de sona eriyor. Başvuru yapacak adaylar http://ikinciuniversite.istanbul.edu.tr/ adresinden 6 Ekim Cuma günü saat 17:00’a kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

AUZEF Kayıtları için Son Tarih 6 Ekim!

Sınavsız ikinci üniversite kayıt işlemlerini tamamlamak için artık son günler. Herhangi bir lisans veya ön lisans programından mezun ya da bir lisans veya ön lisans programında okuyanlar; İstanbul Üniversitesinin sınavsız kayıt fırsatından faydalanmak için son gün 6 Ekim. Türkiye’nin neresinde olursa olsun, ikinci bir üniversite okumak isteyenler AUZEF kapsamında yer alan 6 lisans ve 6 önlisans programlarından birine kayıt yaptırabilir ve İstanbul Üniversitesi öğrencisi olabilirler.

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