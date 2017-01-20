Avis Online Ödeme Kampanyası güzel avantajlar sunuyor.

Araç kiralamanın lider markası AVIS, müşterilerinin sorunsuz araç kiralama deneyimi yaşamalarına yönelik cazip avantajlar, işbirlikleri ve kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Günlük yaşantımızda dijital kanalların sağladığı kolaylık ve Avis’in bu yöndeki uygulamasından bahseden Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı İnan Ekici;

“Müşterilerilerimizin beklentilerini en iyi bilen ve karşılayan araç kiralama şirketi olarak hayatlarını kolaylaştırmak için onlara dijital kanallardan fırsatlar sunuyoruz. Ödemelerini www.avis.com.tr adresinden online gerçekleştiren müşterilerimize ekonomik sınıftan en üst segmente kadar her tür marka araç kiralamalarında 31 Ocak 2017 tarihine kadar yüzde 40 indirim sağlayarak hem bütçelerine katkı ,hem de ödemelerinde kolaylık sunmaya devam ediyoruz” dedi.