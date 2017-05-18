Avrupa Birliğinden Facebook’a Tarihi Ceza, Tam 110 Milyon Euro

Avrupa Birliği Komisyonu Facebook’u Affetmedi!

Avrupa Birliğinden Facebook’a Tarihi Ceza !

Avrupa Komisyonu, Facebook’un 2014’te WhatsApp’ı satın almasının ardından AB yetkililerini kasıtlı olarak verileri yanlış kullanma konusunda yanlış yönlendirdiğine karar verdi.

Sonuç olarak, Dünyanın en büyük sosyal ağ şirketi olan Facebook 110 milyon avro (122 milyon dolar veya 94 milyon £) para cezasına çarptırıldı.

Avrupa Birliğinden Facebook’a Tarihi Ceza!

Söz konusu ceza 2004 yılından bu yana AB Komisyonun Birleşme Tüzüğü kanununa göre cezalandırılan ilk şirket “FACEBOOK” oldu. Bu anlamda tarihi bir öneme sahip bu ceza ile Avrupa Birliği; WhatsApp uygulamasının satın alınması sürecinde yanlış ve yanıltıcı bilgiler veren Facebook‘u 110 milyon Euro para cezası ile affetmemiş oldu.

AB Komisyonu, Facebook çalışanlarının hesapları birleştirebileceklerini bildiklerini ama söylemediklerin belirtiyor.

Süreç Nasıl Gelişti? Bu Noktaya Nasıl Gelindi?

Facebook 2014 yılında WhatsApp uygulamasını 22 Milyar dolara aldıktan sonra, AB düzenleyici kurumuna kişisel verileri toplamayacağını, kullanıcıların kişisel verilerinin şirketler arasında paylaşılmayacağını ve kullanıcı hesaplarının birleştirilmeyeceğini taahhüt etmişti. WhatsApp Daha sonra bir politika değişikliğine giderek kişisel bilgileri (telefon numaraları,profil resimleri ve bunun gibi özel bilgileri) Facebook ile paylaşmaya başlamıştı.

Aralık 2016’da açılan dava, Facebook’un bir kullanıcının Facebook ve WhatsApp hesapları arasındaki verilerin güvenilir şekilde otomatikleştirilemeyeceğini kabul etmesine odaklandı.

Ağustos 2016’da – şirketlerin birleşmesinden yaklaşık iki yıl sonra – Facebook, hizmet şartlarındaki bir güncellemeyi açıkladı ve WhatsApp kullanıcılarının telefon numaralarını kendi Facebook profiline bağlayabileceğini belirtti.

Komisyon bu olaydan tam üç ay sonra bir İtiraz Bildirimi hazırladı.

Bugünkü açıklamaya göre, Facebook iki kez yalan söyledi.

Birincisi, Komisyon’u (ve rakip şirketler) anlaşmayı soruşturmasından hemen sonra belgeyi sunduğunda gerçekleşti.İkincisi, Aralık ayında açılan itiraz beyannamesine verdiği yanıtta geldi.

Komisyon Üyesi Margrethe Vestager’e göre;

“Bugünkü karar, şirketlere, doğru bilgi sunma zorunluluğu da dahil olmak üzere AB birleşme kurallarının tüm yönlerine uymaları gerektiğinin açık bir işaretini gönderiyor ve Facebook’ta orantılı ve caydırıcı bir cezaya çarptırılıyor.”

Avrupa Birliği açısından 110 milyon avroluk vergi “hem orantılı hem de caydırıcı”.