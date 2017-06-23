BabelOn Kendi Sesinizi Kullanarak Başka Dile Çeviri Yapacak

BabelOn’un Yeni Teknolojisi, Kendi Sesinizi Kullanarak Başka Dile Çeviri Yapacak.

BabelOn Kendi Sesinizi Kullanarak Başka Dile Çeviri Yapacak.

BabelOn’un yeni teknolojisi, sesinizi kullanarak konuşmanızı herhangi bir dile tercüme etmeyi taahhüt ediyor. Bir gün, bir uygulama kelimelerinizi kendi sesinizle başka bir dile çevirebilir !

Konuşma sentezi (Speech synthesis) – insan sesini yapay olarak yaratma süreci – aslında çokta yeni bir şey değil. San Francisco’daki BabelOn adlı şirket, bu teknolojinin özellikle benzersiz bir dalı üzerinde çalışıyor.

BabelOn, kendi dilinizi başka bir dile çevirmeyi önemsiz bir mesele haline getirmek istiyor, siz o dili kendiniz konuşmuyorsanız bile.

Babelon yazılım ve özel donanım kombinasyonunun, sesinizi oluşturan şeyi analiz edebildiğini ve istediğiniz bir dildeki sizin sesinizden yeniden oluşturmak için kullanabileceğini söylüyor.

Başlangıçta şirket, teknolojisini, dublajlı filmlerin iyileştirilmesi veya video oyunlarının yerelleştirilmesi gibi şeyler için kullanmayı istiyor. Nihayetinde sonunda Skype görüşmesi yaparken gerçek zamanlı olarak konuşmanızı çevirmek istiyor. Hemde Kendi sesinizden.

Microsoft bunun bir benzerini yapmış ve anında Skype görüşmelerinde sesli aramaları anında çeviriyor ancak BabelOn çevirilerin sizin sesinizden olacağını, Siri ve Cortana‘daki gibi dijital ses olmayacağını söylüyor.

Açık konuşalım kesinlikle ilginç bir fikir. BabelOn’un bu söylediklerini uygulamada daha görmedik. Şirket, gelecek vaat eden bu yeni teknolojisini kullanmak için bir video oyun geliştiricisi ile görüşmelerde bulunuyor ancak anlaşma henüz yapılmadı.

Potansiyel Tehlikede VAR! Sesiniz Çalınırsa Ne olacak?

Bu fikirde aynı zamanda potansiyel tehlikeler de içermiyor değil. Birinin Sesinin Çalınması ve onun izin vermediği şekilde kullanılması gibi.

BabelOn bu kullanmaya çalıştığı fikir 2004 yılından beri var. Kurucuları Daisy Hamilton’un ailesi film endüstrisinde daha iyi dublajlı filmler yapılması talebinde bulunmuştu. BabelOn’un ardındaki çekirdek teknoloji için bir patent aldılar, ancak bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için ihtiyaç duydukları teknolojinin geri kalanı o tarihlerde henüz yoktu.

Ancak, çevreleyen teknolojiler ve donanım, BabilOn’un bu fikrini uygulamaya başlamasına yetecek kadar sofistike. BabelOn’un özel donanımı, nefesinizi, sesinizin göğsünüzden ve boğazdan nasıl çıktığını, ağzınızın nasıl hareket ettiğini ve çeşitli diğer kilit faktörleri yakalayabiliyor ve analiz edebiliyor.

BLIP

Sürecin temel kısmını BabelOn Dil Bilgisi Profili yani BLIP oluşmaktadır.Şirketin San Francisco stüdyosunda yaklaşık iki saat boyunca bir bireyin BLIP‘i belirli metinleri çeşitli duygusal hallerde okumaları sağlanarak oluşturuldu.

Fakat BabelOn sadece bir sesinizi yakalamakla kalmıyor. Hamilton bir alet olan tüm vücudunuza baktığını söylüyor. BabelOn’un özel donanımı, nefesinizi, sesinizin göğsünüzden ve boğazdan nasıl çıktığını, ağzınızın nasıl hareket ettiğini ve çeşitli diğer kilit faktörleri yakalayabiliyor ve analiz edebiliyor. Bu sayede “Hem görsel hem de sesli geribildirim, tek bir sürekli akış içine çekiliyor.“

Kaydettikten sonra, BabelOn sesinizi alıp diğer dillere tercüme edebilecek ve bir senaryonun gerektirdiği ilgili duyguyu tekrarlayabilecektir.

Diğer ülkeler için İngilizce seslendirme performansı yerelleştirmek isteyen bir oyun şirketi düşünün;BabelOn, şirketlerin aynı sesi kullanmasına ve tüm senaryonun yeniden kayıt edilmesi için bir yerli konuşmacı bulmak yerine diyaloğunu dijital olarak yaratmasına izin verebilir.



Başlangıç ​​olarak, şirket İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, Portekizce, Mandarin, Japonca ve Hintçe üzerine yoğunlaşıyor ve talep üzerine listeye eklenecek ek dillerde var.

BabelOn Kendi Sesinizi Kullanarak Başka Dile Çeviri Yapacak

Proje Indiegogo’nun zenginleştirici platformunda 30.000 dolarlık fon sağlıyor ve Bluetooth hoparlörlü fanny paketleri, sesli sağlık raporu ve sentezlenmiş bir sese sahip bir parçanın indirilmesi gibi destekçilerine ödülleri sunuyor.

BabelOn Kendi Sesinizi Kullanarak Başka Dile Çeviri Yapacak