Arkadaşlık Uygulaması Badoo Görüntülü Sohbet Özelliği Ekledi

Arkadaşlık Uygulaması Badoo Görüntülü Sohbet Özelliği Ekledi.

Badoo Video Chat Özelliği güvenlik özellikleri kapsamında eklendi. Bu sayede kullanıcılar ne ile karşı karşıya olduklarını bilecekler, sahte hesapların önüne geçilecek.

Dating – Arkadaşlık uygulamaları video chat – görüntülü sohbet özelliklerini uygulamalarına eklemekte aslına bakarsanız biraz yavaş kaldı. Bu konuda en büyük oyuncu durumda olan Tinder şubat ayında bir video hizmeti satın almış ancak; bu söz konusu video işlevselliğinin ne zaman uygulamaya ekleneceğine dair bir açıklama yapmamıştı. Hinge ise sadece profiller için kullanıcı tarafından hazırlanan film klipleri içeriyor. Bu Badoo‘nun geçen yıl başlattığı bir özellik.

Badoo Görüntülü Sohbet Özelliği Güvenlik Önlemi içeriyor.

Bugün ise İngiltere merkezli Dating- Arkadaşlık Uygulaması Badoo görüntülü sohbet özelliği’ni uygulama doğrudan eklediğini açıkladı.

Video görüşmelerine başlamanın tek şartı görüşme yapacağınız kişi ile en az bir mesaj alışverişi yapmış olmanız gerekiyor. Bu şekilde spam aramaların önüne geçilmek isteniyor.

Badoo bu anlamda bir ek güvenlik katmanı oluşturmuş oluyor. İstemediğiniz biriyle görüntülü sohbet başlatmanızı istemiyor.

Özellik bir anlamda tüm bu güvenlik önlemlerine rağmen isteğe bağlıdır. Gizliliğe önem veren kullanıcıların yabancılarla görüntülü görüşme eğiliminde olmayacakları açıktır.

Engadget