Mobil SAMSUNG Tablet Bilgisayar Güvenlik Oyun Tv Otomobil Nasıl Yapılır Donanım Akıllı Cihazlar Yazılım

Arkadaşlık Uygulaması Badoo Görüntülü Sohbet Özelliği Ekledi

17 Ağustos 2017 - 11:09 Mobil Uygulamalar
Arkadaşlık Uygulaması Badoo Görüntülü Sohbet Özelliği Ekledi

Arkadaşlık Uygulaması Badoo Görüntülü Sohbet Özelliği Ekledi.

Badoo Video Chat Özelliği güvenlik özellikleri kapsamında eklendi. Bu sayede kullanıcılar ne ile karşı karşıya olduklarını bilecekler, sahte hesapların önüne geçilecek.

Dating – Arkadaşlık uygulamaları video chat – görüntülü sohbet özelliklerini uygulamalarına eklemekte aslına bakarsanız biraz yavaş kaldı. Bu konuda en büyük oyuncu durumda olan Tinder şubat ayında bir video hizmeti satın almış ancak; bu söz konusu video işlevselliğinin ne zaman uygulamaya ekleneceğine dair bir açıklama yapmamıştı. Hinge ise sadece profiller için kullanıcı tarafından hazırlanan film klipleri içeriyor. Bu Badoo‘nun geçen yıl başlattığı bir özellik.

Badoo Görüntülü Sohbet Özelliği Güvenlik Önlemi içeriyor.

Bugün ise İngiltere merkezli Dating- Arkadaşlık Uygulaması  Badoo görüntülü sohbet özelliği’ni uygulama doğrudan eklediğini açıkladı.

Video görüşmelerine başlamanın tek şartı görüşme yapacağınız kişi ile en az bir mesaj alışverişi yapmış olmanız gerekiyor. Bu şekilde spam aramaların önüne geçilmek isteniyor.

Badoo bu anlamda bir ek güvenlik katmanı oluşturmuş oluyor. İstemediğiniz biriyle görüntülü sohbet başlatmanızı istemiyor.

Özellik bir anlamda tüm bu güvenlik önlemlerine rağmen isteğe bağlıdır. Gizliliğe önem veren kullanıcıların yabancılarla görüntülü görüşme eğiliminde olmayacakları açıktır.

Engadget

Ana Sayfa » Mobil » Mobil Uygulamalar » Arkadaşlık Uygulaması Badoo Görüntülü Sohbet Özelliği Ekledi

Paylaş

Tags Etiketler:, , , , , ,

Benzer Haberler

Google Soru Cevap Özelliği Android Kullanıcıları için Hazır

Google Soru Cevap Özelliği Android Kullanıcıları için Hazır

Google Senosis Health’i Satın Aldı, Akıllı Telefon Tıbbi Cihaz Olabilir

Google Senosis Health’i Satın Aldı, Akıllı Telefon Tıbbi Cihaz Olabilir

Snapchat’in Yeni Pikachu Filtresi Pokemon Hayranlarını Sevindirdi

Snapchat’in Yeni Pikachu Filtresi Pokemon Hayranlarını Sevindirdi