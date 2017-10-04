Matbaa Dünyası Baskı Teknolojilerini Keşfetmek için Printtek 2017’de Buluşuyor

MATBAA DÜNYASI GELECEĞİN BASKI TEKNOLOJİLERİNİ KEŞFETMEK İÇİN PRINTTEK 2017’DE BULUŞUYOR

Matbaa Dünyası Baskı Teknolojilerin Keşfetmek için Printtek 2017 ‘de Buluşuyor

Türkiye ve Avrasya Bölgesine yönelik baskı teknolojileri, malzemeleri ve kağıt endüstrilerinin en önemli ve en kapsamlı buluşması olan PRINTTEK 2017, 13. ULUSLARARASI BASKI TEKNOLOJİLERİ VE KAĞIT FUARI; 4-8 Ekim 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece/İstanbul’da kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Türkiye ve Avrasya Bölgesindeki sektör profesyonellerinin yakından takip ettiği Printtek 2017 Fuarı’nın, 6 salonda, 60.000 m2 brüt sergileme ve hizmet alanında, 33 ülkeden 412 firma ve firma temsilciliği katılımıyla beş gün boyunca 30.000’e yakın profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor. Sektörün farklı kollarında faaliyet yürüten firmalar yeni ürünlerini ve ileri teknolojilerini tanıtmak için yerlerini aldılar.

Tüyap yurtdışı alım heyetleri programı kapsamında Bosna Hersek, Mısır, Fransa, Yunanistan, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, Makedonya, Moldova, İran, Rusya, Sırbistan, Kosova, Ürdün, Ukrayna ve Suriye’den gelecek olan sektör temsilcilerinin yanı sıra, yurt çapından ise Türkiye Matbaacılar Federasyonu işbirliği ile Adana, Alanya, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Gaziantep, Gebze, İzmir, Kocaeli, Konya, Hatay, Malatya, Sakarya, Şanlıurfa ve Trabzon illerinden gelecek olan heyetler, önemli alımlar ve ticari anlaşmalar gerçekleştirmek üzere fuarı ziyaret edecekler.

Matbaacılık sektöründeki gelişmeleri takip etmek isteyen tüm profesyoneller Printtek 2017 Fuarı’nda…

En güncel ve global teknolojilerin bir arada sergileneceği Printtek 2017 Fuarı, Baskı Öncesi – Baskı – Baskı Sonrası süreçlerini, kağıt ve karton ürünlerini, sarf malzemelerini, tamamlayıcı ürünleri kapsarken; yakın ilişki içinde olduğu kart, etiket, dijital baskı, kopyalama ve ofis sistemleriyle zenginleşen ürün yelpazesini, gelişen teknolojileri ve çözümleri son kullanıcı ile buluşturan bir organizasyon ile yeni yatırımlara yön veren bir platform olmaya devam etmektedir.

Printtek 2017 Fuarı hayli yoğun ve renkli bir etkinlik programıyla Salon 4’te ve Printtek Forum Etkinlik Alanında ziyaretçilerini bekliyor…

* Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. fuar kapsamında, küratör Ömer Durmaz tarafından; “Gözlere Konuşmak: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Veri Görselleştirme” Sergisine ev sahipliği yapıyor.

“Gözlere Konuşmak”, bugün yaygın biçimde kullanılan ‘veri–görselleştirme’ ve ‘infografik’ tasarımlarının, yenilikçi bir anlayış olarak Osmanlı’dan itibaren kullanıldığını belgeliyor; Cumhuriyet’e uzanımlarını inceliyor.

* Fuar süresince Baskı Öncesine yönelik seminerler ABC Eğitim ve Danışmanlık; Ceyhun Akgün tarafından, her gün ücretsiz olarak Printtek Forum -1 Etkinlik Alanında gerçekleştirilecek.

* BASEV, Basım Sanayi Eğitim Vakfı fuar süresince farklı konularda atölye çalışmaları; özel etkinlik ve sergileri; İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil M.Y.O Basım ve Yayın Teknolojileri; İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler M.Y.O Basım ve Yayın Teknolojileri ve Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri Bölümü Eğitim Kurumlarının; değerli katkılarıyla ile sektörün gündemini oluşturan konular Printtek Forum -2 Etkinlik Alanında ele alınacak.

* İMEDDER, İlk Matbaacılar Eğitimi Destekleme Derneği fuar süresince baskının dünü ve bugününü buluşturan atölye çalışmaları; illüstrasyon, matbaacılık serüveni ve İbrahim Müteferrika konulu oturumları ile Printtek Forum -2 Etkinlik Alanında ziyaretçilere ev sahipliği yapacak.

Printtek İstanbul 2017 Fuarı 4-7 Ekim 2017 tarihleri arasında 10:00-19:00; 8 Ekim 2017 tarihinde ise 10:00-18:00 saatleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece/İstanbul’da ziyaret edilebilecektir. Fuar ve etkinlikler hakkında detaylı bilgi almak için http://printtekistanbul.com/ web sitesini ziyaret edebilir veya Printtek 2017 Proje Grubu ile irtibata geçebilirsiniz

Türkiyenin uluslararası FOGRA kalite belgesine sahip ilk ve tek yerli üreticisi konumundaki TEKNOVA Matbaa Malzemeleri sizi 5. Salon 522 de bekliyor.

Teknova, ürettiği yüksek standartlardaki malzemeleri sadece ülke sınırları içindeki tüketicilere sunmayı değil, uzun vadede ülkemizin yurtdışından ithal ettiği her türlü baskı kimyasalları ve malzemelerini ülkemizde kendi tesislerinde üreterek, ülkemizi ithalatçı ülke konumundan çıkartarak ihracatçı ülke konuma getirmiştir. Dünyada 20 den fazla ülkede TEKNOVA ürünleri kullanılmaktadır.

printtek@tuyap.com.tr