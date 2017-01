Bazı Kullanıcılarda Instagram Çöküyor, Nasıl Düzeltiriz? Çözüm Burada!

Instagram bazı kullanıcılarda çökmeye başladı. Son bir kaç saattir yaşanan sıkıntı ve detayları.

Birçok kullanıcı, son bir kaç saattir, Instagram’ın Android ve iOS uygulamalarında fotoğraf ve Öyküleri yüklemeye çalıştıklarında çökmekte olduğunu şikayet etmeye başladı.

Hata en son yayımlanan güncelleme ile geçiştirilmiş görünüyor.

Ancak bir çok kullanıcı fotoğraf içeriği yüklemek için + düğmesine dokunulduğunda ekranın anlık olarak siyah kalmasına neden olduğunu ve ardından uygulama çöktüğünü bildirdi.

Instagram Çöküyor, Nasıl Düzeltiriz?

Sizde bu sorunu yaşıyorsanız Yapmanız gerekenler;

iOS: Cihazınızı restart edip ardından uygulamayı yeniden başlatın. eğer işe yaramazsa, uygulamayı kaldırın. yeniden yükleyin ve sonra tekrar oturum açın.

Android: Uygulamayı kaldırın ve yeniden yükleyin. Tekrar giriş yapmayı deneyin.

Tüm bunlarda işe yaramazsa Instagramın bir sonraki güncellemesini beklemekten başka çare yok.

