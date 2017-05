beIN Connect, Digiturk’ün Yeni Mobil Uygulaması Şimdi Daha Güzel

En zengin ve en iyi içerikler ‘beIN CONNECT’ ile parmaklarınızın ucunda

Dijital platform Digiturk zengin içeriğini, zaman ve mekan bağımsız 4 ekran üzerinden üyeleri ile buluşturmaya devam ediyor. beIN Connect ile tüm içerikler parmağınızın ucuna kadar geliyor.

Geçtiğimiz aylarda kanal markalarını beIN çatısı altında birleştiren Digiturk, benzer bir uygulamaya imza atarak, bugüne dek ‘Dilediğin Zaman Dilediğin Yerde’ adıyla hizmet veren online platformunu küresel markası ‘beIN CONNECT’ ismiyle yeniledi.

Geniş yelpazede en zengin içeriği üyeleriyle buluşturan platform böylece 2000’den fazla yerli ve yabancı film ile 4000’den fazla yerli ve yabancı dizi bölümünü evde, yolda, tatilde beIN CONNECT ayrıcalığı ile üyelerine sunacak.

Yenilikçi projeleriyle üyelerine avantajlarla dolu hizmetler sunan Digiturk, izleyicilerinin seyir zevkini artırmak ve sunduğu geniş içerik arşivinin etkin şekilde kullanılmasını sağlamak üzere yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Yerli ve yabancı filmlerden dizilere, belgeselden spora Türkiye’nin en geniş arşivine sahip olan beIN CONNECT; en kaliteli içeriğe her an her yerde erişimi mümkün kılarken, benzersiz özellikleriyle de fark yaratıyor.

Herhangi bir ekranda izlemeye başladığınız bir içeriği daha sonra beIN CONNECT üzerinden televizyondan, bilgisayardan, akıllı telefondan veya tabletten istediğiniz an kaldığınız yerden izlemeyi mümkün kılan ve daha önce yapılan izlemelere göre üye bazlı izleme alışkanlıklarınızı öğrenerek; binlerce içeriğin arasından zevklerinize uyan yapımları öne çıkaran beIN CONNECT, tüm Digiturk üyelerine hiçbir ek ücret ödemeden hizmet verecek. Platform böylece sayısız ödüllü 2000’den fazla yerli ve yabancı film ile 4000’den fazla yerli ve yabancı dizi bölümünü beIN CONNECT ayrıcalığı ile üyeleriyle buluşturacak.

Tek bir hareketle ekran değişimi mümkün

beIN CONNECT benzersiz bir televizyon izleme keyfi sunuyor. Herhangi bir içeriği mobil cihazlardan takip ederken sadece bir parmak hareketi ile görüntüyü TV’ye aktarmak ve kaldığınız yerden izlemeye devam etmek mümkün olduğu gibi, akıllı telefonunuzu sanal kumanda haline getirmek, kaçırdığınız bir diziyi, filmi, programı tekrar izlemek, uzaktan kayıt emri vermek münkün.

En zengin ve en iyi içerikler Digiturk’te

Son 1 yıl içinde 58 milyon içeriğin tüketildiği beIN CONNECT’te ödüllü diziler; filmler, en çok izlenen programlar ve en çok gişe yapan filmleri bulmak mümkün.

BOX OFFICE’ini dünyada ses getiren ödüllü filmlerle zenginleştirmeyi sürdüren, House of Cards, Game Of Thrones, West World, Mr. Robot gibi fenomen haline gelen dizileri Amerika’dan 2 saat sonra ekranlarına taşıyan ve 24 saatten kısa süre içinde; altyazı ve dublaj seçenekleri ile sunabilen; her yıl özel pop-up kanalı ve canlı yayınları ile izleyicilerine Oscar dönemi heyecanını yaşatan Digiturk; en zengin ve kaliteli içerikleri beIN Connect ile üyelerinin parmaklarının ucuna taşıyor…

beIN CONNECT ’in Sunduğu Benzersiz Deneyim Hakkında…

Sunduğu deneyim ile ‘Size sadece Digiturk yeter’ vaadine güç kazandıran beIN CONNECT sayesinde;

Digiturk’ün zengin ve kaliteli içerik dünyasına 4 ekrandan (TV, web, cep telefonu, tablet) zaman ve mekandan bağımsız olarak ulaşmak,

Merakla takip ettiğiniz bir filmi ya da diziyi kaçırma ya da yarıda bırakma gibi telaşlar yaşamadan; istediğiniz yerde istediğiniz saatte izlemek,

İzleme alışkanlıklarınızın analizi ile size özel oluşturulan içerik önerilerine göz atmak,

Beğendiğiniz bir içeriği tekrar tekrar izlemek,

Herhangi bir ekranda izlemeye başladığınız bir içeriği daha sonra televizyondan; web’den, akıllı telefon veya tabletten istediğiniz an kaldığınız yerden izlemeyi mümkün kılmak,

Daha sonra izlemek istediğiniz herhangi bir programı uzaktan kayıt etmek,

Cep telefonundan izlediğiniz bir içeriği tek parmak hareketiyle TV ekranına aktararak, büyük ekrandan izlemeyi sürdürmek mümkün…

BeINConnect