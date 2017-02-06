Teknolojiyle Bel Fıtığı Kabus Olmaktan Çıkıyor, Bel Fıtığı Tedavisi

Bel fıtığını unutturacak, yepyeni bir tedavi yöntemi!

Bel Fıtığı Tedavisi konusunda en yeni teknolojik gelişmeler ve yeni yöntemleri Op.Dr. Ali Güven Yörükoğlu başarı ile uyguluyor.

Türkiye’de Fıtık Tedavisinde uyguladığı yeni ve modern yöntemlerle Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Güven Yörükoğlu hastalarını tedavi sonrasında çok kısa sürede evlerine yolluyor.

Tek Rumeli Tv’de yayınlanan Şifa Kapısı programına konuk Yörükoğlu Bel Fıtığı tedavisi ve kapalı bel fıtığı ameliyat yöntemleri ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirdi.

Bel Fıtığı Tedavisi

Tam Kapalı Bel Fıtığı Cerrahisi konusunda Üniversitelerde eğitimler de veren Yörükoğlu kendi kişisel web sitesi üzerinden de hastalıklar ve yeni uygulanan tedaviler ile ilgili bilgi vermeye devam ediyor.

Bel Fıtığı Tedavisinde yeni yöntemlerden bazıları ise ;

Tam Endoskopik İnterlaminar Yöntem

İNTERLAMİNAR:

Transforaminal yöntemle yapılamayan hastalarda tercih ettiğimiz yoldur.

Giriş yeri olarak omurganın arkasında bulunan lamina denen kemiklerin arası kullanılır.

Laminaların arasında bulunan Flavum adı verilen yapıda küçük bir delik açmak gerekir.

Genellikle ameliyat sırasında kemik doku çıkarmak gerekmez.

Mikrocerrahi veya diğer yöntemlere kıyasla normal dokuya çok az hasar verilir.

Endoskopik Bel Fıtığı – ENDOSKOPİK DİSKEKTOMİ

Halk arasında kapalı ameliyat olarakta bilinmektedir. Temel olarak ameliyatta mikroskop yerine kamera kullanılmasına denilir.

Kamera kullanılan değişik sistemler vardır. Ancak günümüzde en gelişmiş sistem Almanya’dan Dr. Sebastian Ruetten’in geliştirdiği Tam Endoskopik (Full-endoscopic ) sistemdir.

8 mm’lik kanül ve yaklaşık 6 mm’lik endoskop sistemleri ve bunlara özel geliştirilmiş aletler kullanılır.

Tam Endoskopik Yöntem Hangi hastalara uygulanabilir?

Her türlü bel fıtığında uygulanabilir.

Tam Endoskopik yöntem

Hastanın omurga yapısına ve fıtığın durumuna göre 2 şekilde uygulanabilir.

Hastanın belinin ortasından yapılan yönteme İnterlaminar

Belinin yanından yapılan yönteme is Transforaminal adı verilir.

TRANSFORAMİNAL

Giriş yeri olarak sinirlerin omurgadan çıktığı foramen adı verilen delikler kullanılır.

Ameliyat sırasında hiçbir anatomik yapıya zarar verilmediğinden bel fıtğı ameliyatlarında en ideal yöntemdir.

Ancak kalça kemiğinin yapısı veya fıtığın omurgadaki yeri bu yöntemi kullanmayı engeller. Bu durumlarda interlaminar yöntem seçilir.

Transforaminal yöntem için örnek video:

Örnek video Tam endoskopik yöntemi bulan Dr. Sebastian Ruetten’in kliniğinde düzenlenen, benimde eğitimci olarak katıldığım uluslararası kursta yapılan canlı yayından alınmıştır.



Bel Fıtığı Kabus Olmaktan Çıkıyor



Türkiye’de Bel Fıtığı, boyun Fıtığı, Karpal Tünel Sendromu gibi bir çok hastalıkla ilgili başarılı ameliyatlara imza atmış Op. Dr. Ali Güven Yörükoğlu ile ilgili tüm detaylı yeni bilgileri ve yeni tedavi uygulamalarını kişisel web sitesinden ulaşabilirsiniz.