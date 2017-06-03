Büyük Ödüllü Ben 10 Tam Gaz Yarışması, Şimdi Kahramanlık Zamanı

CARTOON NETWORK’TEN BÜYÜK ÖDÜLLÜ BEN 10 YARIŞMASI

Büyük Ödüllü Ben 10 Tam Gaz Yarışması , Şimdi Kahramanlık Zamanı, 16 Haziran Son Gün!

Sevilen çocuk kanalı Cartoon Network, tüm dünyada milyonlarca çocuğun kahramanı olan Ben 10’in Tam Gaz mobil oyununu güncelledi.

3 yeni karakterin ve 60 yeni seviyenin eklendiği Ben 10 Tam Gaz mobil oyunu şimdi de çocuklara özel bir yarışma ile daha heyecanlı bir hale geliyor.

16 Haziran Cuma gününe kadar www.ben10kahramanlikzamani.com sitesinden yarışmaya katılan 5 çocuk, yepyeni Ben 10 Delüks Omnitrix Saati’ne Türkiye’de satışa çıkmadan önce sahip olma şansı yakalıyor.





ŞİMDİ YARIŞMA ZAMANI!

Ben 10 Tam Gaz Oyunu yepyeni 60 seviye ve daha fazla uzaylıyla geri döndü, şimdi de Ben 10 macerası bu yarışmayla TAM GAZ devam ediyor! Hemen Ben 10’de en sevdiğin uzaylıyı ve onu neden sevdiğini bizimle paylaş, yarışmaya katıl!

2 – 16 Haziran tarihleri arasında Ben 10 Tam Gaz yarışması için özel olarak hazırlanan www.ben10kahramanlikzamani.com sitesine girip, en sevdiği uzaylı karakteri ve neden sevdiğini yazıp gönderen beş çocuk, yeni özelliklere sahip Ben 10 Delüks Omnitrix saatine Türkiye’de ilk defa sahip olacak. Yarışmaya katılan 10 kişi ise Ben 10 Tam Gaz uygulamasını ücretsiz indirme kodu kazanacak. Youtuber Batuhan Çelik’in içinde bulunduğu jüri katılımcıların cevaplarını değerlendirecek. Kazananlar www.ben10kahramanlikzamani.com sitesinde duyurulacak.

MUHTEŞEM ÖDÜLLER SENİ BEKLİYOR!

Türkiye’deki herkesten önce Delüks Omnitirix saatin sahibi olmak İster misin? Kazanan 5 kişiye büyük ödül; Ben 10 Delüks Omnitrix Saati.

Bu saatle Ben 10’deki tüm uzaylıları seçebilir, muhteşem ses ve ışık efektleriyle kendi kahramanlık hikayeni yazabilirsin!

Ayrıca tam 10 kişiye Ben 10 Tam Gaz uygulamasını ücretsiz indirme kodu!

Ben 10 Tam Gaz Yarışması

Ben 10 Delüks Omitrix saati ve Ben 10 oyuncak koleksiyonu Temmuz ayından itibaren oyuncak mağazalarında satışa çıkacak.

Siz de bu heyecana ortak olmak istiyorsanız; iOS ve Google Play’den Ben 10: Tam Gaz oyununu indirebilir, Ben 10 özel ödüllerini kazanmak için www.cartoonnetwork.com.tradresinden yarışma detaylarını takip edebilirsiniz.

iOS ve Google Play