Benzin mi? Dizel mi? Tartışmasında Yıllık 30 Bin KM’ye Dikkat

3 yıldan önce ve yıllık 30 bin kilometreden daha az bir kullanım söz konusu ise benzinli otomobilin tercih edilmesi gerekiyor.

Türkiye’de en çok tartışılan ve hiç eskimeyen bir sorudur, “Dizel mi alsak, benzinli mi”… Bu sorunun doğru yanıtını bulmak için sadece mazot ve benzin fiyatlarına bakmak yeterli değil. Araç bakımına ilişkin tüm maliyetleri hesaplamak gerekiyor.

Otomobil alırken dikkat edilecek noktalar; yıllar içerisinde karşılaşılan lastik, bakım, kasko, yakıt, değer kaybı maliyetleri incelenmeli. Kullanıcının bu noktada ilk 3 yıl içinde gerçekleştirdiği performans gerçekten de çok önemli. 3. yılın sonunda yıllık 30 bin kilometre, toplamda 90 bin kilometre kullanıldığı takdirde dizel otomobiller benzinli otomobile göre avantajlı konuma geçiyor.

3 yıldan önce ve yıllık 30 bin kilometreden daha az bir kullanım söz konusu ise benzinli otomobilin alıcılar tarafından tercih edilmesi gerekiyor.