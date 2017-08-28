Benzin mi? Dizel mi? Tartışmasında Yıllık 30 Bin KM’ye Dikkat
Dizel mi benzinli mi? Bu Tartışmada Dikkat Edilecek Püf Nokta!
Benzin mi? Dizel mi? Tartışmasında Yıllık 30 Bin KM’ye Dikkat
- 3. yılın sonunda toplamda 90 bin kilometre kullanıldığı takdirde dizelin benzinli otomobile göre avantajlı konuma geçiyor.
- 3 yıldan önce ve yıllık 30 bin kilometreden daha az bir kullanım söz konusu ise benzinli otomobilin tercih edilmesi gerekiyor.
Türkiye’de en çok tartışılan ve hiç eskimeyen bir sorudur, “Dizel mi alsak, benzinli mi”… Bu sorunun doğru yanıtını bulmak için sadece mazot ve benzin fiyatlarına bakmak yeterli değil. Araç bakımına ilişkin tüm maliyetleri hesaplamak gerekiyor.
Otomobil alırken dikkat edilecek noktalar; yıllar içerisinde karşılaşılan lastik, bakım, kasko, yakıt, değer kaybı maliyetleri incelenmeli. Kullanıcının bu noktada ilk 3 yıl içinde gerçekleştirdiği performans gerçekten de çok önemli. 3. yılın sonunda yıllık 30 bin kilometre, toplamda 90 bin kilometre kullanıldığı takdirde dizel otomobiller benzinli otomobile göre avantajlı konuma geçiyor.
3 yıldan önce ve yıllık 30 bin kilometreden daha az bir kullanım söz konusu ise benzinli otomobilin alıcılar tarafından tercih edilmesi gerekiyor.
Benzin mi? Dizel mi?
|Linea 1.4 Fire POP Benzinli Düz
|Linea 1.3 Mjet POP Dizel Düz
|Megane 1.2 Touch HB Benzinli Düz
|Megane1.5 Touch HB Dizel Düz
|CLA 200 AMG Benzin Oto
|180 AMG Dizel Oto
|Liste fiyatı ve Otomobilin 2. el değeri arasındaki fark
|19.344 ₺
|25.423 ₺
|47.729 ₺
|54.845 ₺
|84.061 ₺
|87.902 ₺
|90bin KM kullanımı için yakıt maliyeti
|29.371 ₺
|20.066 ₺
|25.175 ₺
|15.561 ₺
|26.107 ₺
|17.199 ₺
|90 bin kmdeki Bakım/Lastik/Kasko Maliyeti
|10.081 ₺
|11.976 ₺
|12.333 ₺
|13.823 ₺
|26.861 ₺
|30.254 ₺
|3 sene 90 bin km kullanımı ile oluşan toplam maliyet
|58.796 ₺
|57.464 ₺
|85.237 ₺
|84.230 ₺
|137.029 ₺
|135.355 ₺
|3 sene 90 bin km kullanımı ile Dizel araç alımı Maliyet Avantajı
|1.332 ₺
|1.007 ₺
|1.674 ₺
Benzin mi? Dizel mi?
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