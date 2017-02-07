Beşiktaş, Vodafone’u 2 Yıl Daha Göğsünde Taşıyacak

BEŞİKTAŞ, VODAFONE’u 2 Yıl Daha Göğsünde Taşıyacak!

Beşiktaş JK ile 4 yıl önce 150 milyon doları aşan değeriyle Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone Türkiye; 3 yıldır sürdürdüğü forma göğüs sponsorluğunu 10 milyon dolar bedelle 2 yıl daha uzattı.

Vodafone böylece, Beşiktaş JK Futbol Takımı ana sponsoru olmaya devam etti.

Vodafone’un Türkiye’nin gücüne ve potansiyeline olan inancının ve güveninin, yatırımlarına devam ettiğinin en somut göstergelerinden biri olan anlaşma kapsamında, forma göğüs sponsorluğunun toplam değeri 5 yıl için 25 milyon dolara ulaştı.

Beşiktaş Vodafone Sponsorluk Anlaşması 2 yıl daha uzadı.

Yeni sponsorluk anlaşması, Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın katılımıyla Vodafone Arena’da düzenlenen imza töreni ile duyuruldu. Törene Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel ve Atiba Hutchinson da katıldı.

Beşiktaş JK ile 4 yıl önce 150 milyon doları aşan değeriyle Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone Türkiye; siyah beyazlı kulüple olan forma göğüs sponsorluğunu 2 yıl daha uzatmak için anlaştı.

3 yıl önce kulüp ile forma göğüs sponsorluğuna imza atan Vodafone Türkiye, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için de Beşiktaş JK’ya KDV hariç toplam 10 milyon dolar destek sağlayarak Beşiktaş JK Futbol Takımı ana sponsoru olmaya devam edecek. Vodafone’un yatırımlarına devam ettiğinin en somut göstergelerinden biri olan anlaşma kapsamında, forma göğüs sponsorluğunun toplam değeri 5 yıl için 25 milyon dolara ulaştı.

Beşiktaş Vodafone Sponsorluk Anlaşmasında Beşiktaşlı futbolcularda yer aldı.

Vodafone Arena’da gerçekleşen yeni forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın yanı sıra Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel ve Atiba Hutchinson da hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Türkiye’nin gücüne ve potansiyeline olan inançlarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“Türkiye, Vodafone Grubu’nun en başarılı olduğu pazarlardan biri ve dijitalleşme yolunda öncü konumda. Türkiye’nin en büyük doğrudan yabancı yatırımcılarından biri olarak bugüne kadar yaklaşık 20 milyar TL yatırım yaptık. Vodafone Arena başta olmak üzere Beşiktaş JK işbirliğimiz Türkiye’ye inancımızın en somut örneklerinden biri. Beşiktaş JK ile 4 yıl önce 150 milyon doları aşan toplam değeriyle sadece Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına değil; aynı zamanda uzun soluklu bir gönül birliğine imza attık. Türk futbol tarihinde daha önce eşine rastlanmamış büyüklükte bir işbirliği yaptık. Beşiktaş’ın yeni yuvasına, kalbinin attığı bu mabede ismimizi verdik. Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Arena, dijitalleşme vizyonumuzun da görkemli bir anıtı haline geldi. Beşiktaş’ın gönlümüzdeki yerinin bir göstergesi olarak, siyah-beyazlıların kalbine daha da yakın olmak istedik ve 3 yıl önce Beşiktaş’ın forma göğüs sponsoru olduk. Bu sponsorluğumuzu 2 yıl daha uzatma kararı aldık. 10 milyon dolarlık yeni anlaşmamız, Vodafone olarak Türkiye’ye yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettiğimizin en somut kanıtı. Beşiktaş JK’nın Vodafone’u bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de gururla göğsünde taşıyacağına, Türkiye’de ve dünyada önemli başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum.”

Türkiye’nin en köklü ve güçlü kulübü Beşiktaş!

Vodafone’un, Türkiye’nin en köklü ve güçlü kulübü Beşiktaş ailesinin bir parçası olmasından gurur duyduklarını belirten Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman ise, şu şekilde konuştu:

“Beşiktaş JK olarak birlikte yürüdüğümüz markalarla el ele değer kazanmaya devam ediyoruz. Biz yıllar önce Beşiktaşlıları Avrupa’nın en iyi stadına kavuşturacak dev bir projenin hayallerini kurarken, Vodafone bizim hayallerimize inandı. 2013 yılında Türk futbol tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına karşılıklı imza attık ve Vodafone hem dünyanın en teknolojik stadının adında hem de bu statta; daha şimdiden büyük başarılara imza atan takımımızın göğsünde yer almaya başladı. Bugün forma sponsorluğumuzu 2 yıl daha uzatmak için bir aradayız. Beşiktaş JK olarak Vodafone gibi bir dünya devi ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Formalar Vodafone Cep Merkezleri ile Türkiye’nin her yerinde

Vodafone Türkiye, forma göğüs sponsorluğu kapsamında Beşiktaş taraftarlarını sevdikleri takımın formalarıyla her il ve ilçede buluşturuyor. Beşiktaş formaları, Türkiye’deki tüm Vodafone Cep Merkezleri’nden sipariş verilebiliyor. Böylece, Beşiktaş JK’nın resmi satış noktaları Kartal Yuvaları ve Adidas mağazalarından yapılan forma satışlarına; Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış olan Vodafone Cep Merkezleri aracılığıyla da destek olunuyor.

Beşiktaş Vodafone Arena, 560 binden fazla taraftarı ağırladı

Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu olarak Beşiktaş camiasının yeni yuvası olan Vodafone Arena, uçtan uca Vodafone’un güçlü iletişim altyapısıyla donatıldı.

Nisan 2016’da görkemli bir açılışla Kara Kartal’ın yeni yuvası olan Vodafone Arena; her geçen gün farklı etkinliklerle Beşiktaşlıların buluşma noktası haline geldi.

Vodafone Arena, açılış tarihinden bugüne, hazırlık maçları hariç, 560 binden fazla taraftarı ağırladı.

En ileri Vodafone teknolojileriyle donatılan Vodafone Arena’daki sadece altyapı yatırımı 10 milyon doları aştı.

Vodafone Arena, akıllı bir stadyum olmanın yanı sıra futbol, müzik, kültür-sanat, moda, eğlence ve diğer etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Beşiktaş Vodafone!