15 Kategoride Best Of Dijital 2017 Ödülünü Kazananlar Belli Oldu

“BEST OF DİJİTAL” ÖDÜL TÖRENİNDE DİJİTALİN EN İYİLERİ SEÇİLDİ

15 Kategoride Best Of Dijital 2017 Ödülünü Kazananlar Belli Oldu.

Oylama sonucu 15 kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu “Best of Dijital” ödül töreni Ceyhun Yılmaz’ın sunumuyla gerçekleşti. Sosyal medya fenomeni PUCCA, Atakan Özyurt, BAHO ve son dönemde adından sıkça söz ettiren Fİ dizisi kendi kategorilerinde ödüllerini alan isimler arasında yer alıyor.

Hızla gelişen ve değişen iletişim teknolojileriyle birlikte bizlerin de aktif olarak kullandığı iletişim mecraları değişiyor. Trendlerimiz çağa ayak uydurarak gitgide dijitalleşiyor. Günümüzün büyük birçoğunu içerisinde geçirdiğimiz, 4. Sanayi Devrimi olarak nitelendirilen dijital dünyanın binlerce oyuncusunun arasından tabi ki sıyrılarak herkesin beğenisini kazanmış projeler, girişimciler ve kullanıcılar mevcut.

Şişli Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde Ceyhun Yılmaz’ın sunumuyla gerçekleşen Best Of Dijital ödüllerinde, bankacılıktan medyaya, eğlenceden sosyal sorumluluğa kadar birçok farklı alanda giderek büyüyen dijital yatırımların en başarılarını bizzat kullanıcılar tarafından seçtiği bir ödül töreni olarak doğdu ve gerçekleşti. Sosyal medya fenomeni PUCCA, Atakan Özyurt, BAHO ve son dönemde adından sıkça söz ettiren Fİ dizisi kendi kategorilerinde ödüllerini aldı.

Best of Dijital 2017

Best Of Dijital ödülleri genel koordinatörü Adem Metan;

“Yedi gün süren oylama sürecinde www.bestofdijital.com’u toplamda 234.678 kişi ziyaret etti ve oy kullandı. Bu sonuçlar aslında reklam verenler içinde büyük bir veri ilerleyen yıllarda reklam bütçelerinin bu piyasada ne denli rol oynayacağını ön görebiliyoruz.” ifadesini kullandı.

Best Of Dijital 2017 kazananların listesi;

Yılın En İyi Facebook Fenomeni / BAHO

Yılın En İyi Twitter Fenomeni / PUCCA

Yılın En İyi Dijital haber platformu / Onedio

Yılın En İyi Mobil Uygulaması / Getir

Yılın En İyi Dijital TV Platformu / BluTV

Yılın En İyi Dijital kampanyası / Filli Boya #AncaBeraber

Yılın En İyi Toplumsal Projesi / İbbWiFİ

Yılın En İyi Youtube Kanalı / Kafalar

Yılın En İyi Instagram Fenomeni / Atakan Özyurt

Yılın En İyi Dijital Alış Veriş Platformu / hepsiburada.com

Yılın En İyi Müzik Platformu / Fizy

Yılın En İyi Mobil Bankası / Ziraat Mobil

Yılın En İyi İnternet Dizisi / Fİ

Yılın En İyi Radyo Platformu / PowerAPP