Yeni Şifreye mi ihtiyacın var? Bu 306 Milyondan Birini Seçmeyin!

Bilinen 306 Milyon Şifreyi Artık Bilgisayarınıza İndirebilirsiniz.

Yeni Şifreye mi ihtiyacınız var? Bu 306 Milyondan Birini Seçmeyin! Bilinen 306 Milyon Şifre Listesi ‘ni Artık Bilgisayarınıza İNDİREBİLİRSİNİZ!

TROY HUNT, Bireylerin ve şirketlerin çevrimiçi güvenliğini artırmalarına yardımcı olmak amacıyla 306 milyon daha önceden kullanılmış ve bilinen parola listesini yayımladı. Söz konusu şifre listesi yaşanmış milyonlarda şifre ihlalleri verilerinden elde edilerek hazırlanmış ve artık rahatlıkla bilgisayarınıza indirebileceğiniz şekilde yayımlandı.

Bilinen 306 Milyon Şifre Listesi

Ücretsiz olarak Bilinen 306 Milyon Şifre Listesini buradan indirebilirsiniz.

HIBP, bir kişinin e-posta adresinin ihlale açık olup olmadığını görmenize yardımcı olur. Elbette bunun için sizin izniniz gerekli. Bu adresten kullandığınızı değil ama (benim tavsiyem) veya kullanmayı düşündüğünüz şifreleri test edebilirsiniz. Kulağa bu bile tehlikeli geliyor.

İyisi mi siz listeyi indirip öyle listeden aratın!

Yok ben uğraşamam dersenizde bu adresten düşündüğünüz şifrenin bilinenler arasında olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Şirketler bu listeyi arka planda güvenliklerini arttırmak içinde kullanabilir. Yeni bir hesap yaratırken bu liste sayesinde daha önce bu şifrenin kırıldığı şeklinde kullanıcıya mesajlar verilebilir. Bu şekilde yeni kullanıcı daha güvenli ve korunaklı şifre oluşturmaya zorlanabilir.

Açık olan güvenlik nedenleriyle, Hunt, şu anda kullandığınız herhangi bir şifreyi kontrol etmemenizi önerse de, bireyler çevrimiçi olarak online bu listeden istediklerini deneyebilir.