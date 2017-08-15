Bill Gates 4.6 Milyar Dolar Bağışladı, Tam 64 Milyon Microsoft Hissesi

Bill Gates’ten Rekor Bağış!

Bill Gates 4.6 Milyar Dolar Bağışladı.

Microsoft Kurucusu Ortağı Bill Gates 2000 yılından bu yana yaptığı en büyük bağışı gerçekleştirdi.Şirketin 4.6 Milyar Dolar değerindeki 64 Milyon Microsoft hissesini bağışladı.

Yapılan bağış yok böyle bir bağış dedirtecek cinsten!

ABD’li milyarder ve Microsoft’un eski başkanı Bill Gates, 2000 yılından beri yaptığı en büyük bağışı yaptı. Gates’in 4.6 milyar dolar bağışladığı belirtildi.

Bill Gates 4.6 Milyar Dolar Bağışladı, 2000 yılından beri en büyük bağışı

Pazartesi günü Menkul Kıymetler ve Değişim Komisyonu’na (SEC) verilen bir dosyada Gates, 64 milyon adet Microsoft hissesi yani 4.6 milyar dolarlık bir bağışta bulunduğu açıklandı.

Bloomberg’in Güvenlik & Döviz Komisyonu verilerine dayandırdığı haberine göre, Bill Gates daha önce 1999 yılında 16 milyar dolar, 2000 yılında 5.1 milyar dolarlık bir pay bağılamıştı.

Gates, bağışlarını genellikle eşi Melinda ile kurduğu Bill&Melinda Gates Vakfı’na bağışlıyor. Çiftin 1994 yılından beri hayır amaçlı 35 milyar dolar bağışta bulunduğu belirtiliyor.