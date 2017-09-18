Bir Günde Çipli Kimlik Kartı, Başvurulduğu Gün Hazır Olacak, YENİ GELİŞME!

Çipli Kimlik kartlarında Yeni Dönem, Aynı Gün Çipli Kimlik Kartı Geliyor.

Bir Günde Çipli Kimlik Kartı, Başvurulduğu Gün Hazır Olacak, YENİ GELİŞME!

Çipli kimlik kartlarındaki yoğunluk, 10 günlük bayram tatilini fırsata çeviren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sırada bekleyen 72 bin başvurunun 60 Binini üretmeyi başardı. Mevcut başvurular tüketildikten sonra Çipli kimlik kartı başvurulduğu gün hazır olacak.

Hurriyet.com.tr’de yer alan habere göre;

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü, “Şu anda günde 72 bin başvurumuz, 62 bin yeni kimlik üretimimiz var. Dokuzuncu makinemiz de geldiği zaman artık Türkiye’de günlük başvurunun tamamını aynı gün içerisinde sonuçlandırmış olacağız. Arkadaşlarımız, bayramın birinci günü dışında, 10 gün herkes tatil yaparken onlar kişiselleştirme merkezinde bekleyen 410 bin kart için çalıştılar” dedi.

Aynı Gün Çipli Yeni Kimlik Kartı Basılacak! Bir Günde Çipli Kimlik Kartı

Güner, yeni çipli kimlik dağıtımının 10 milyonu aştığını söyledi. İl ve ilçe müdürlüklerinden yoğun başvuru aldıklarını belirten Güner, başvuruların online olarak genel müdürlüğe ulaştırılarak kişiselleştirildiğini kaydetti. Başvuru sırasında vatandaşlardan alınan parmak izi gibi bütün kişisel bilgilerinin yeni kimlik kartlarındaki çiplere yüklendiğini aktaran Güner, yeni kimliklerin kolay taşınması, dayanıklı olması ve kopyalanamama gibi özellikleriyle ön plana çıktığını ifade etti.

Güner, genel müdürlüklerinde 8 makineyle çipli kimlik üretimi yaptıklarını dile getirerek, “Biz bu işlemlere üretimden çok kişiselleştirme diyoruz. Çünkü her kart o kişiye özel olarak kişiselleştiriliyor. Şu anda günde 72 bin başvurumuz, 62 bin yeni kimlik üretimimiz var. Dokuzuncu kişiselleştirme makinemiz teslim edilmek üzere. Dokuzuncu makinemiz de geldiği zaman artık Türkiye’de günlük başvurunun tamamı aynı gün içerisinde sonuçlandırmış olacağız.” diye konuştu.

10 Günlük Bayram Tatilinde 410 Bin Kart Üretildi.

Yeni kimlikler için özverili bir çalışmanın gerçekleştirildiğinin belirtildiği haberde; bayramın birinci günü dışında, 10 gün herkes tatil yaparken onlar kişiselleştirme merkezinde bekleyen 410 bin kartın basıldığı ve bekleyenlerin sayısının azalması dolayısıyla yeni başvuruların kısa süre içinde sonuçlanması sağlanmış olacak.

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