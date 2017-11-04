Bireysel Siber Güvenlik Sigortası Nedir? Siber Risklerden Nasıl Korunuruz?

Anadolu Sigorta Siber Suçlardan Koruyor

Bireysel Siber Güvenlik Sigortası Nedir? Siber Risklerden Korunun! Siber Riskler Anadolu Sigorta Güvencesinde.

Türkiye’nin en köklü sigorta şirketi Anadolu Sigorta’dan bir ilk daha. Anadolu Sigorta, yeni ürünü “Bireysel Siber Güvenlik Sigortası” ile tüketicileri veri sızıntıları ve ihlallerinin potansiyel hasarlarına karşı koruyor. Anadolu Sigorta Genel Müdürü İlhami Koç, siber saldırıların, kurumların yanında bireyleri de hedef aldığını belirtti ve siber saldırılar sonucunda gerçekleşen kayıpların boyutlarının her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Gerek Türkiye’de gerek global ölçekte hızla yayılan dijitalleşme, pek çok artısının yanı sıra hem kurumsal hem de bireysel bazda çok sayıda risk içeriyor. Ülkemizde hemen hemen herkes evlerindeki bilgisayarlardan ya da akıllı telefonlarından internete erişiyor, kredi kartlarıyla dijital ortamda alışveriş yapıyor, tüm bilgileri bilgisayarlarında saklıyor. Her geçen gün de teknolojinin ve bu teknolojilere erişilebilirliğin artmasına bağlı olarak, bilişim sistemlerine yönelik işlenen suçlar da artıyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa’ya düzenlenen siber saldırıların yüzde 77’sinin hedefinde Türkiye vardı.

Türkiye’nin öncü sigorta şirketi Anadolu Sigorta, siber suç kaynaklı kayıpların önüne geçmek için geliştirdiği ‘Bireysel Siber Güvenlik Sigortası’ ile sigortalıları bu risklerden koruyor, veri sızıntıları ve ihlallerinin potansiyel hasarlarına karşı yenilikçi bir yaklaşım sunuyor.

Uygun fiyat, geniş teminat

İnternetin ve dijitalleşmenin herkes için vazgeçilmez olduğunu ve hayatın her alanına yayıldığını hatırlatan Anadolu Sigorta Genel Müdürü İlhami Koç; bu sürecin çıktılarından biri olarak siber risklerin kimi zaman oldukça büyük kayıplara yol açabildiğine işaret etti. Özellikle son yıllarda hızla artan siber saldırıların, kurumların yanında bireyleri de hedef aldığını belirten Koç;

“Siber saldırılar sonucunda gerçekleşen kayıpların boyutları her geçen gün artıyor. İnternete ulaşımın artması ve kolaylaşmasıyla, önümüzdeki dönemde bu saldırıların şiddeti ve sıklığının da artması bekleniyor” dedi.

Anadolu Sigorta olarak bu risklerin önüne geçmek için Bireysel Siber Güvenlik Sigortası’nı hayata geçirdiklerini söyleyen Koç şöyle devam etti:

“Bireysel Siber Güvenlik Sigortası poliçesi, kişisel bilgi hırsızlığı ve siber saldırılara karşı kişinin kendini korumasına yardımcı olan internet taraması ile birlikte; siber risklerden ötürü kaynaklanabilecek maddi mağduriyetin giderilmesi ve danışmanlık hizmetini kapsıyor. Oldukça uygun fiyatla satışa sunduğumuz Bireysel Siber Güvenlik Sigortası, geniş kapsamlı teminatıyla öne çıkıyor.”

Bireysel Siber Güvenlik Sigortası Teminat Kapsamları içinde Neler var?

Anadolu Sigorta Bireysel Siber Güvenlik Sigortası teminatı kapsamında Hukuksal Danışmanlık Hizmeti; Kimlik Hırsızlığı, Online Saygınlığa Zarar Verilmesi (E-Reputasyon); E-Alışveriş, Ödeme Araçlarının Hileli Kullanımı; internette geçmişe yönelik güvenlik taraması ve raporlama hizmeti içeren Anadolu Siber Güvenlik Hizmetlerini sunuluyor. Anadolu Siber Güvenlik raporu ile bir tehdit oluşmadan önce, aylık olarak Dark ve Deep Web üzerinde müşteri rızası dışında kullanımda olabilecek kişisel verilere karşı; verilerini izlemek ve ilgili verileri korunma amaçlı müşterilere aksiyon planları sunulmaktadır.

Dijital teknoloji kurumsal ve sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği için siber riskler de bu teknolojilerin hızına paralel olarak yaygınlaşmaya devam etmektedir.

Şu an özellikle A.B.D. ve Birleşik Krallık’ta daha popüler olan ama yakın bir gelecekte tüm dünyada yaygınlaşması beklenen siber risk sigortaları ürününü; sektörde ilklere imza atan şirketimiz, ülkemizde ilk kez ayrı bir ürün olarak siz değerli sigortalılarımız için; veri sızıntıları ve ihlallerinin potansiyel hasarlarına karşı yenilikçi bir koruma paketi olarak sunmaktadır.

Bireysel Siber Güvenlik Sigortası poliçesi ile sigortalılarımızın kimlik hırsızlığına uğraması; ödeme araçlarının hileli veya kötüye kullanımı, yaşadıkları online alışveriş anlaşmazlıkları ve sanal dünyada saygınlıklarına zarar verilmesi durumunda destek ile bu süreçlerde gerekiyorsa hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Anlaşmazlıkların hukuki bir süreç içerisinde çözümlenmesi durumunda 6.000 TL’ye kadar; adli süreç dışında çözümlenmesi durumunda ise 900 TL’ye kadar sürecin çözümüne yönelik teminat sağlanacaktır. Poliçemizde 600 TL muafiyet bulunmaktadır.

Sigortalılarımız belirtilen teminat türlerinin her birinden poliçe dönemi içerisinde birer defa faydalanabilecektir.

Muafiyet Adli Süreç Dışında Hukuki Süreç Hukuki Danışma Anlaşmazlık durumunda, Sigortacı tarafından belirlenen avukatlardan oluşan bir ekip Sigortalı ’ya hak ve yükümlülüklerini anlatır. Kimlik Hırsızlığı 600 TL 900 TL 6.000 TL Online Saygınlığa Zarar Verilmesi

(E-Reputasyon) – 900 TL 6.000 TL E-Alışveriş 600 TL 900TL 6.000TL Ödeme Araçlarının Hileli

Kullanımı 600 TL 900 TL 6.000TL

Ayrıca poliçemiz kapsamında sunulan bir diğer teminat ise Anadolu Siber Güvenlik Hizmetidir. Sigortalılarımız bu hizmetten, poliçenin düzenlenmesini takiben cep telefonlarına SMS olarak onay gönderildikten sonra www.anadolusiberguvenlik.com.tr adresinden eriştikleri web sitesi üzerinden üyeliklerini aktive ederek faydalanmaya başlayabilecektir. Bu hizmet poliçe süresince sigortalılarımızın, kimlik numarası, banka hesap numarası, telefon numarası; e-posta adresi vb. kendi tercihleri ile belirledikleri bilgilerinin webde 7/24 kötü amaçlı kullanımının tespitine yönelik izlenmesini sağlayacaktır.

Anadolu Sigorta