Bitcoin Güven Kaybediyor, 2000 Doları Aştı ama Pazardaki Payı Düştü

Bitcoin her zamankinden çok daha değerli fakat cesaretini kaybediyor.

Bitcoin Güven Kaybediyor, 2000 Doları Aştı ama Pazardaki Payı Düştü.

Dijital Para Birimi Bitcoin‘in Önemli Pazarlarda Değeri 2.000 Doları Geçti. Bitcoin’in roller coaster ile seyahat etmek gibi bir şey olduğunu söyleyenler bunda haklı olabilirler.

Bitcoin madalyonunun bir tarafında; Tüm düzenleyici engellere, soygunlarda özellikle dijital soygunlarda hacker’lar tarafından bir tahsilat aracı olarak kullanılmasına rağmen şifreli dijital para biriminin hala hayatta kalması aslında oldukça şaşırtıcı durumu yer alırken; diğer tarafında ise tarihinde ilk kez 2.000 Amerikan Dolarlık bir değere sahip oldu.

Bu sembolik yeni kilometre taşı,Özellikle Öin ve Japonya gibi büyük bitcoin pazarlarında düzenlemeden kaynaklanan güveni de yansıtıyor. Bitcoin’in değeri son bir kaç hafta yüzlerce dolar birden arttığını gösteren hızlı bir yükseliş söz konusu.

Bitcoin Güven Kaybediyor!

Tüm bunlara rağmen önemli bir bitcoin serveti biriktirenler hala kendini güvende hissetmiyor. Bunun en önemli sebebi ise Şifreli Para Birimleri piyasasındaki Bitcoin payı son bir kaç aydır keskin bir şekilde düştü.

Dijital Para Birimi piyasasındaki Payı Yüzde 80 iken son bir kaç ayda yüzde 47’lere kadar düştü.

Piyasadaki yeni dijital para birimleri Ethereum, Ripple, Litecoin ve diğerleri, Bitcoin’in pazardaki kontrolünü ortadan kaldıran dalgalanmalara sebep oldu.

Bitcoin’in değerindeki hızlı yükselişe rağmen geleceği ile ilgili hala ciddi şüpheler var.