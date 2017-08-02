BCC ve BTC: Şifreli Dijital Para Birimi Bitcoin İKİYE Bölündü

Gül gibi iki dijital para birimimiz var artık.

Bitcoin Cash (BCC) Bitcoin Klasik (BTC)

Resmi duyurusu yapılmasada Bitcoin Maddencileri tarafından sosyal medyadan duyurulmaya başlandı.

Sinirli topluluk üyeleri, ana dal yani klasik dışında Bitcoin Cash adlı yeni şifreleme oranını kabul etme yönünde oy kullandı.

Bitcoin İKİYE bölündü!

Bu sabah dijital para birimi ikiye ayrıldı. Peki Buna Ne Sebep Oldu? Bitcoin’de Bölünmenin Sebebi Nedir?

Bitcoin madencilerinin indirmekte zorunlu olduğu bir blok değeri var. Bu blok değeri 150 GB’ın üzerine çıktı ve yapılan her Bitcoin işlemi bu bloğa ekleniyor. Bu yüzdende sürekli güncellenmesi gerekiyor. Bu büyük dosya boyutu içinde transfer işlemlerinin tamamlanması gecikmeler yaşanmasına (ki bu gecikmeler 10 ile 20 dakika arasını buluyor) sebeb oluyor.

Bunun anlamı;

Bitcoin ile alışveriş veya para transferi yapmak isteyenlerin bu süreleri beklemek zorunda kalması demek!

Şimdiki bölünmenin bu alışveriş ve para transferinde onay süreci için saatlerce beklemenin önüne geçeceği söyleniyor.

Eğer bu doğruysa ki uzmanlar öyle söylüyor. Bölünmesi bir anlamda iyi olmuş denebilir. Ama bunun Bitcoin yatırımcıları için şimdilik bir bedeli oldu bu düşüş daha devam eder mi onu da göreceğiz.

Söz konusu değişiklik sonrası Bitcoin’de yüzde 7’lik bir değer kaybı yaşandı!

Segwit2x Teknolojisi Blok Değerini 2 Katına Çıkardı.

Bitcoin’de önemli olan blok değerini 2 katına çıkaran Segwit2x teknolojisi (1 MB’tan 2 MB’a yükseldi). Bitcoin sahipleri Bitcoinleri dijital cüzdanlarına aktardıklarında Bitcoin’leri yenileri ile değiştirilecek. Kağıt Cüzdanda olanlar ise herhangi bir kayıp yaşamayacaklar.

Geçtiğimiz hafta SegWit2x adlı yeni bir kod güncellemesi bir uzlaşmayla tanıtıldığı söylenmişti. Bitcoin Cash’a muhalifler kendi yollarına devam etmek istediklerini söylemişti. Bu anlaşmazlık Bitcoin’den toplu kaçışlar olur mu? diye dijital para birimi piyasalarında büyük bir endişeye sebep olmuştu.

Yüzde 7’lik düşüş bir anlamda bir felaketten dönüldüğünün açık bir göstergesi.

Dijital para biriminin geleceği onun ne kadar destekleyecek yatırımcıların on olan güveniyle doğru orantılı. Bitcoin’in bölünmesi Etherium, Litecoin gibi alternatifleri için bir fırsatta olabilir.

Bitcoin İKİYE bölündü