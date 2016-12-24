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BitTorrent Live iOS, iPhone için BitTorrent Live Hazır

24 Aralık 2016 10:17 Mobil Uygulamalar
BitTorrent Live iOS, iPhone için BitTorrent Live Hazır

BitTorrent’in canlı bir video akış platformu iPhone için hazır.

BitTorrent Live iOS sürümü nihayet indirilebilir durumda!

BitTorrent’in canlı video streaming denemesi, nereye giderseniz gidin yanınızda. Şu an için  Apple Store US mağazasında iOS üzerinden indirilebilir durumda ve tamamen ücretsiz.

Sürekli yeni kanallar eklenerek zenginleştirilmeye çalışılan BitTorrent Live’da Nasa TV’den rugby maçlarına kadar bir çok kanal yer alıyor. Mayıs ayında piyasaya sürülmesinin üzerinden 6 ay geçtikten sonra, BitTorrent Live sonunda iOS’a geçti.

 BitTorrent Live, Fire TV, Apple TV ve macOS’ta zaten mevcut ve şimdi Haziran ayında geçmeyi planladığı mobil platforma biraz gecikmeyle de olsa bugün geçiyor.

BitTorrent Live iOS  şu anda  16 kanal içeriyor. 

Kanalın güzel yanı ücretsiz olması, tabi kullanırken iPhone cihazınızın yada iPad’inizin pil ömrüne dikkat edin. Çabuk bitebilir. Kanal yeni üstelik daha Apple Türkiye mağazasında yok. Belki beğeneceğiniz bir şeyleri sizde bulabilirsiniz.

The Verge

iTunes

 

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