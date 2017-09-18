Samsung Galaxy S8’e Sonunda Bixby Kapatma Düğmesi Koydu

Samsung, Galaxy S8 Kullanıcılarının Bixby’i kapatmasına izin verdi

Samsung Galaxy S8’e Sonunda Bixby Kapatma Düğmesi Koydu.

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus’ta yer alan Bibxy düğmesi konusunda inadını bırakmış görünüyor. Reddit kullanıcıları, Samsung’un kendi sanal asistanının en son yazılım güncellemesinin, nihayet Bixby için ayrılmış fiziksel düğmeyi devre dışı bırakmayı mümkün kıldığını fark etti.

Bixby Kapatma Düğmesi ‘nin Çalışması için Neler Gerekiyor.

Bixby ve Bixby Home’un en son sürümünü edinmelisiniz.

En yeni güncellemeleri almak için Galaxy Apps Store’u açın.

Sağ üst köşedeki ayarlar simgesini seçin ve ‘Uygulamalarım’ ı seçin. “My Apps”

All seçeneğinde ,Bixby ve Bixby Home için bazı güncellemeleri göreceksiniz.

Güncellemeleri alın.

Tamamlandığında, Bixby’yi açın ve sağ üst köşedeki ‘Ayarlar’ simgesini tıklayın. Bixby anahtarını kapatmak için bir seçenek – Bixby Kapatma Düğmesi ‘ni göreceksiniz.

Alternatif olarak, Ayarlar’a giderek ‘Bixby tuşu’ – ‘Bixby Key’ menüsünü bulabilir ve ‘Hiçbir şey açma’ – ‘Don’t open anything’’ seçeneğine ayarlayabilirsiniz.

Güncellemeler İngiltere, Almanya, Avusturalya ve Bulgaristan’da kullanılabilir olduğu doğrulandı. Muhtemelen bir kaç gün içerisinde diğer ülkelerde de aktif olacak.

TNW