WSJ: Bixby Voice Haziran Sonuna Kadar Galaxy S8’de Olmayacak

WSJ: Bixby Voice, Haziran’ın sonuna kadar Galaxy S8’de piyasaya çıkmayacak.

Galaxy S8’in Dijital asistan Bixby Voice ‘un görünüşe göre İngilizce Dil bilgisi ve söz dizimi üzerinde bazı sorunları var.

Samsung’un Galaxy S8 reklam kampanyasını hatırlayanlar gayet iyi bilir ki teknoloji devi şirketin Bixby dijital asistanı, görünüşe göre tüm güzel özelliklere sahipti ve telefonun lansmanına hazırdı. Ancak gerçek hiçte öyle olmadığını gösteriyor.

Siri ve Google Asistana rakip olması beklenen Bixby Voice, önümüzdeki ayın sonuna kadar da kullanılamayacak gibi görünüyor.

Wall Street Journal ‘da yer alan habere göre geç kalmanın nedeni asistanın İngilizce söz dizimini ve grameri nasıl kavradığıyla ilgili.

Gerçekçi olmak gerekirse şu anda pek çok yapay zeka sistemi için bıktırıcı bir nokta da bu.

Bixby Voice, doğal dil anlayışını daha da geliştirmek için zamandan istifade ediyor ve biz şu anda ABD’de kullanıcı testlerini geliştirmeye hazırlanıyoruz “dedi.

Geçtiğimiz ay, Google kendi Asistanına yönelik güncellemeleri başlattı. Bu güncellemelerin içinde Bixby’nin ileriyi görme yetenekleri ile bir dizi taklit yeteneklerini geliştirmelerde yer alıyor.