BlackBerry Mercury 25 Şubat’ta Resmen Tanıtılacak!

BlackBerry Mercury 25 Şubat’ta resmen tanıtılacak!

BlackBerry Mercury Barselona’daki 2017 Mobil Dünya Kongresinde resmen tanıtılacak.

BlackBerry ve TCL CES 2017’de Android Akıllı Telefonunu tanıtmışlarda. Artık Kaba prototipler ve spekülasyonların sonuna gelindi.

Şirket Mobil Dünya Kongresinde BlackBerry Mercury telefonunun (Muhtemelen son ismi de buna dahil olacak) resmen tanıtılacağını açıkladı.

Gelecek cihaz ile ilgili bazı ipuçları verelim.

Klasik Tuşlu klavye sevenlerin ve Android hayranlarının beğeneceği orta segmentten muhtemelen çok daha iyi özelliklere sahip olacak bir telefon bekleniyor. İşlemci olarak Snapdragon 625, 3GB RAM, 18 megapiksel arka kamera (Priv‘de olduğu gibi) ve 8 MegaPiksel selfi kamerası.

bu haliyle performansında ziyade kullanıcı dostu klavyesi çok daha dikkat çekici olacak. Bunun yanında ciddi fiyat avantajıyla da sunulabilir. DTEK 50’ye oranla DTEK 60‘ın daha ileri donanımına yakın olabilir.