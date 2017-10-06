BlackBerry Motion, Dokunmatik Ekranlı Android Telefona İlk Bakış

Blackberry Suya Dayanıklı Dokunmatik Ekranlı Android Telefon Çıkarmaya Hazırlanıyor

BlackBerry Motion, Dokunmatik Ekranlı Android Telefonuna İlk Bakış.

BlackBerry’nin Android’i kucaklama kararı markayı o şaşalı ve ihtişamlı günlerine geri getirmeyebilir ancak, umut verici bir başlangıç olmuştur. Donanım yani fiziksel klavye severler için çıkardığı ev Android ile harmanladığı KeyOne belki etkileyici yeni bir adım oldu.

Ancak markanın karakteristik özelliklerinden birisi olan fiziksel klavye, sızdırılmış görüntülere göre şirketin yeni Android telefonunda yer almıyor.

Evan Blass tarafından tweet edilen görüntü bize dokunmatik ekranlı ahizenin ön kısmındaki ilk bakışı atmamızı sağlıyor.

BlackBerry Motion, Dokunmatik Ekranlı Android Telefona İlk Bakış

Goodbye, Krypton. Hello, BlackBerry Motion pic.twitter.com/lBsdpORHW4 — Evan Blass (@evleaks) 5 Ekim 2017

BlackBerry’nin bu yeni Android Cihazı aynı zamanda su geçirmez olacak. Ayrıca Blass’a göre telefonun resmi adı da BlackBerry Motion olarak geçtiğini söyledi. Herkesin daha önce “Kripton” diye bahsettiği modelin adı BlackBerry Motion olabilir.

Söz konusu isim değişikliğine daha önce KeyOne’da da yaşadık. “Mercury” olarak söylentilere yansıyan model KeyOne olarak açıklanmıştı. Bu anlamda doğruluk payı oldukça yüksek.

BlackBerry Motion!

Motion’a ilk baktığımızda şimdiki amiral gemisi telefonlardan (Galaxy Note 8, iPhone X) görmeye alıştığımız neredeyse çerçevesiz eğilimine pek uymuyor. Gömülü bir BlackBerry Logolu Home düğmesi var. Yeni amiral gemilerinde olmamasını hazmedemediğimiz 3.5 mm kulaklık girişi neyseki var.

Bu bakımdan BlackBerry geleneklerine aykırı ama bir çok bakımdan klasik bir Android cihazdır. Yine de şirketin diğer tanımlayıcı özelliklerinin olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz.

Motion, BlackBerry’nin kendisini gururlandıran sağlam güvenlik yazılımını taşıyor ve görünüşte 26 saatlik muazzam bir pil ömrüne sahiptir.

Peki ne zaman gelecek, söylentiye göre bu ay gelmesi muhtemel.