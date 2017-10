BlackBerry Motion Resmen Duyuruldu, Özellikleri Neler?

BlackBerry’nin sanal klavyeli Android telefonu hakkındaki sızıntılardan bir kaç gün sonra resmi olarak tanıtıldığına şahit oluyoruz. Dokunmatik ekranlı yeni modeli beklendiği gibi orta sınıf bir Android telefon özelliklerine sahip. Ancak şirketin ana özelliklerinden yani fiziksel klavyeden vazgeçişi radikal bir karar. En azından şirket için…

Yeni modeli klavyesiz bir KEYONE modeli olarak düşünebilirsiniz. 5.5 inçlik bir ekran, orta sınıf Android telefonlardan görmeye alıştığımız Snapdragon 625 işlemci, 4GB RAM ve 32 GB depolama alanına 12 MP arka kamera eşlik ediyor. 5.5 inç ekran 1080p ve parmak okuyucunun hala olduğunu görüyoruz.

Motion IP67 standartlarında su geçirmezlik ve 4.000 mAh’lik bir batarya ile geliyor. Orta sınıf bir işlemcinin kullanıldığını düşündüğünüzde bir tam günlük efektif kullanılabilecek bir orta sınıf Android cihaz durumunda.

Yazılım tarafı ise size tanıdık gelecektir. BlackBerry Motion Android 7.1 üzerine özelleştirilmiş bir şekilde geliyor. Güvenlik ve gizlilik konusuna odaklı uygulamalar ile birlikte geliyor.

Satışlar Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin de içinde bulunduğu Orta Doğu piyasasına ilk önce sunuluyor. Amerika ve Avrupa satışları konusunda henüz bir net açıklama yok.

BackBerry Motion satış fiyatı 460$ olarak belirlenmiş. Özellile Amerika’da bir önceki KeyOne modeli oldukça pahalı bulunmuştu. Aynı fiyata daha fazla özellikleri olan OnePlus 5 ve benzeri telefonlar olduğunu hatırlatmak gerek.

Yine de Blackberry fanlarının markanın bu değişimini nasıl karşılayacaklarını taleplerden göreceğiz.

Being shown off today at @GITEXTechWeek #BBMotion pic.twitter.com/j15ZU63XWy

— BlackBerry Mobile (@BBMobile) 8 Ekim 2017