Blade Runner 2049 ilk Uzun Fragman Yayımlandı, Blade Runner 2 izle!

Ryan Gosling ve Harrison Ford’un Başrollerini Paylaştığı Blade Runner 2049 ‘un yeni Fragmanı.

Bilim Kurgu klasiği Blade Runner’ın devam filmi Blade Runner 2049’un ilk uzun fragmanı yayımlandı. Blade Runner 2049 ilk Uzun Fragman gizemi daha da arttırıyor.

Ryan Gosling ve Harrison Ford’u bir araya getiren filmde sinemaseverler 26 yıl sonra devam filmine kavuşmuş oldu.

Blade Runner 2049 – Blade Runner 2 – Filmin Konusu

1982 yılında vizyona giren klasik bilim kurgu filmleri arasına girmeyi başaran Blade Runner, Los Angeles’ın karanlık bir metropol haline geldiği yakın gelecekte geçiyor.

İnsan görünümlü Android’leri yakalamakla görevlendiren eski polis memuru Rick Deckard’ın macerasını anlatıyor. İlk filmden 20 yıl sonrasında geçecek Blade Runner 2049’da; Ryan Gosling’in canlandırdığı Replicant avcısı olan LAPD polisi insanlığı kaosa sürükleyecek eski bir sırrı keşfediyor. K’in yolu Harrison Ford’un canlandırdığı Rick Deckard ile de kesişiyor.

Blade Runner 2049 6 Ekim’de gösterime giriyor.

Blade Runner 2049 ilk uzun Fragman

Warner Bros