Yerli Sohbet Uygulaması BlindID Android Sürümü’nü Yayımladı

Sosyal Medya ve Sohbet Uygulaması Blinded’ın Android Sürümü Yayımlandı!

BlindID Android Sürümü Yayımlandı!

Yerli Sohbet Uygulaması arayanlar. Yaklaşık 2 ay önce piyasaya çıkan yerli sosyal medya uygulaması BlindID’in Android versiyonu da yayınlandı.

Diğer uygulamalardan farklı olarak sadece sesli görüşme imkanı sağlayan uygulama; isim, yaş, cinsiyet gibi kişisel bilgileri, profil fotoğrafı içermiyor. BlindID tüm bu özellikleri ve yaklaşımı ile anonim sohbet olgusuna yepyeni bir bakış açısı getiriyor.

2 ayda 10.000 Üye!

2 aylık iOS süreci sonunda hiçbir tanıtım faaliyeti yapmadan 10.000 üyeye ulaştıklarını ve aylık 300.000 konuşma sınırını geçtiklerini belirten BlindID kurucusu Adil Zehir; bu süreci kullanıcıları ile sürekli iletişim halinde geçirdiklerini söyledi. Kullanıcı fikirlerine çok önem verdiklerini dile getiren Zehir, uygulamanın sonraki versiyonları için de geri bildirimlerin etkili olacağına dikkat çekti.

2 aylık süreçte kullanıcılardan en çok konuşma süresinin artırılması konusunda talep geldiğini söyleyen Adil Zehir “Çıkan Android versiyonu ve güncellenen iOS versiyonu ile birlikte daha önce eşleşen üyelerin konuşma sürelerini 45 saniyeden 60 saniyeye çıkardık, gelecek versiyonlarda da bu artış devam edecek” diye konuştu.

BLINDID ANDROID VERSİYONUN ÖZELLİKLERİ

BlindID’in Android versiyonu, artan konuşma süresine ek olarak eşleşme hızı ve algoritmasında iyileştirmeler, konuşacak konu bulmakta zorlanan kişiler için bağlantı öncesinde konu önerileri gibi özellikleri de içeriyor.

BlindID’i genç, enerjik, yenilikçi ve dinamik bir marka olarak tanımlayan şirket yetkilileri, yeni versiyon çalışmalarının da şimdiden başladığını ve sıradaki versiyonda da kullanıcıları şaşırtacak özelliklerin ekleneceğini belirtiyor.

Android versiyonu ile birlikte tanıtım çalışmalarının da başlayacağını, bazı üniversitelerin aktif öğrenci kulüpleri ile de tanıtım konusunda çalışmalar planladıklarını söyleyen şirket yetkilileri, ilk çalışmaların sonuçlarına göre tüm Türkiye genelindeki üniversitelere bu uygulamayı yaymayı planladıklarını belirtti.

BlindID Türkiye’de hedeflediği kullanıcı sayısına ulaştıktan sonra da ilk aşamada genişlemeyi düşündüğü 5 ülke pazarı için de şimdiden dil desteği çalışmalarına başladı.

BLINDID Android Uygulaması NEDİR NASIL ÇALIŞIR?

BlindID size her seferinde, rastgele, başka bir kullanıcıyla 45 saniyelik sesli görüşme imkanı sağlayan bir sosyal medya/sohbet uygulamasıdır. Kullanıcılar giriş yaptıktan sonra bir konuşma başlatmak için yapmaları gereken tek şey ekranın ortasındaki “arama” butonuna 1 kez dokunmak. Kısa bir süre sonra başka bir kullanıcı ile sohbet başlıyor ve ekrandaki sayaç 45 saniyeden aşağı doğru düşmeye başlıyor. 45 saniyelik her görüşmeden sonra uygulama kullanıcılardan görüşmeyi değerlendirmesini istiyor. Kullanıcılar “Beğen” ya da “Beğenme” seçeneklerinden birisini seçiyor. Eğer iki taraf da birbirini beğenirse sistem onları eşleşenler havuzuna dahil ediyor ve ileride tekrar eşleştiriyor.

ANONİMLİK ASLINDA GERÇEĞİN TA KENDİSİ

Mevcut sosyal medya platformlarında, sosyal medyada aktif olmayan insanların çok fazla şansı olmuyor. BlindID kullanıcılarını bu platformalarda ki gibi daha çok görsellik, daha çok güzellik (kime ve neye göre güzellik) “daha daha daha” sarmalına mahkum etmiyor. Aksine her seferinde büyük bir heyecan yaratacak, “gerçek” sohbetler yapmanızı sağlıyor. BlindID’de herkes anonim. Fenomenler yok ya da herkes fenomen. BlindID normal, samimi, gerçek insanlara göre.

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