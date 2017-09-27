Singapur Elektrikli Otomobil Paylaşım Servisini Başlattı

Elektrikli Otomobiller Artık Daha Fazla Hayatımızda Olacak!

Singapur Elektrikli Otomobil Paylaşım Servisini Başlattı.

Özellikle kalabalık şehirlerde ulaşım en büyük sorun, çevresel faktörlerle beraber ortaya çıkan araç paylaşım şekillerine, bisikletlerden, motorlara kadar bir çok alternatif eklenmişti. İkinci bir adım ise EV otomobiller yani elektrikli otomobillerin paylaşım sistemi eklendi. Elektrikli scooter paylaşım hizmeti Gogoro 2 benzeri bir şekilde Singapur, BlueSG adındaki elektrikli otomobil paylaşım hizmetini devreye aldı.

BlueSG EV paylaşım hizmeti Singapur’da devreye girdi!

Sadece üç yıl sonra, Singapur’un yollarında çok daha fazla elektrikli otomobil göreceksiniz – ve bunların en az 1000’i BlueSG’ye (ülkenin ilk araba paylaşım servisi) ‘ne ait olacak.

Şu anda adada planlanan 500 şarj noktasından 30’u devreye alınmış durumda. BlueSG fransız nakliye şirketi Bollore girişimi ve ilk etapta hedef 1000 araç. 2020 yılında bu sayı 2000 adete çıkarılmak isteniyor. 500 şarj istasyonu da hedefler ve planlar arasında.



#Powerup! Don’t be shocked to see electric vehicle (#EV) charging stations appearing in car parks near you https://t.co/56qRhCuuZp pic.twitter.com/FqFXAIdAYx — LTA (@LTAsg) 27 Eylül 2017

Nasıl Ödeme Yapılacak?

30 #EV charging stations with 120 charging pts will be rolled out progressively by Dec 2017 in areas such as #AngMoKio, #JurongEast & #CBD pic.twitter.com/t4GkjtebhW — LTA (@LTAsg) 27 Eylül 2017

BlueSG’ye ait otomobiller, Bollore’un kendi Bluecar modeli gibi görünüyor; bu model, Paris’te Autolib ve BlueIndy’de Indiana’da bulunan otomobil paylaşım servisleri için kullanılıyor.

Singapur Elektrikli Otomobil Paylaşım BlueSG

Kiralık araba servisi, Singapur’un araç sahipliğine ve vatandaşlarının sürüşe olan bağımlılığını azaltmak için yaptığı çalışmalara da uygun görünüyor.

Geçtiğimiz yıl, ülkede sayısız bisiklet paylaşım şirketinin hizmet vermesine izin verdi ve ulaşım otoritesi yürüyüş ve bisiklet yollarını bir araya getirmek için çeşitli alternatifler üzerinde çalışıyor; Bu anlamda e-scooter ile metro istasyonuna daha fazla kişiyi ulaştırmak için çalışıyor.