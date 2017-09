Singapur Elektrikli Otomobil Paylaşım Servisini Başlattı.

Özellikle kalabalık şehirlerde ulaşım en büyük sorun, çevresel faktörlerle beraber ortaya çıkan araç paylaşım şekillerine, bisikletlerden, motorlara kadar bir çok alternatif eklenmişti. İkinci bir adım ise EV otomobiller yani elektrikli otomobillerin paylaşım sistemi eklendi. Elektrikli scooter paylaşım hizmeti Gogoro 2 benzeri bir şekilde Singapur, BlueSG adındaki elektrikli otomobil paylaşım hizmetini devreye aldı.

Sadece üç yıl sonra, Singapur’un yollarında çok daha fazla elektrikli otomobil göreceksiniz – ve bunların en az 1000’i BlueSG’ye (ülkenin ilk araba paylaşım servisi) ‘ne ait olacak.

Şu anda adada planlanan 500 şarj noktasından 30’u devreye alınmış durumda. BlueSG fransız nakliye şirketi Bollore girişimi ve ilk etapta hedef 1000 araç. 2020 yılında bu sayı 2000 adete çıkarılmak isteniyor. 500 şarj istasyonu da hedefler ve planlar arasında.



#Powerup ! Don’t be shocked to see electric vehicle ( #EV ) charging stations appearing in car parks near you https://t.co/56qRhCuuZp pic.twitter.com/FqFXAIdAYx

30 #EV charging stations with 120 charging pts will be rolled out progressively by Dec 2017 in areas such as #AngMoKio, #JurongEast & #CBD pic.twitter.com/t4GkjtebhW

— LTA (@LTAsg) 27 Eylül 2017