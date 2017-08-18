Yeniden Tasarlanan BMW 8 Serisi ve Z4 RoadSter Daha Agresif, Daha Şık

BMW iki yeni konseptini ortaya çıkardı.

Yeniden Tasarlanan BMW 8 Serisi ve Z4 RoadSter Daha Agresif, Daha Şık. Monterey Car Week etkinliğinde BMW yeni iki yeni konsept aracını açıkladı.

Yeniden tasarlanan BMW 8 Serisi ve BMW Z4 Roadster üretim planlarına alınan iki yeni modelin önizlemeleri olarak değerlendiriliyor.

Bu görüntüleriyle bir çok film yapıcısının dikkatini çekeceğini söyleyebiliriz. Her iki yeni model otomobil, ünlü alman otomobil üreticisini yen temiz tasarım dilini daha z ama kesik hatlarıyla sergiliyor.

Sonuç gerçekten Mükemmel. Pürüzsüz yüzeyi sayesinde türbülanstan uzak rüzgarı içerisinde süzülecek gibi görünüyor.

BMW Z4 Roadster ise biraz daha geniş bir alan ve çizgilere sahip. Ölçü olarak kısa kaputuyla muhteşem görünüyor.

Otomobiller hız için üretilse de, ağır trafik koşulları için “Stop & Go” özelliğiyle BMW‘nin yarı özerk adaptif cruise control sistemi de dahil olmak üzere bir çok yenilikçi teknolojiyle donatılması bekleniyor.

Her iki modelde olağanüstü görünüyor. BMW 8 Serisi için biraz daha beklemek durumunda kalabiliriz. Z4’e öncelik verilecek gibi duruyor.

Yeniden Tasarlanan BMW 8 Serisi ve Z4 Roadster Galeri

Engadget

BMW 8 Serisi ve Z4 RoadSter