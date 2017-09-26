BMW Kablosuz Şarj Ped’i 530e Modelini 3,5 Saatte Şarj Ediyor

BMW Kablosuz Şarj Ped’i Sunmaya Hazırlanıyor

BMW Kablosuz Şarj Ped’i Aracınızı 3,5 Saatte Şarj Ediyor. BMW Aracınızı Kablosuz Şarj Etmek için PED Sunmaya Hazır.

BMW arabalarında birinde kablosuz şarjı yapmaya çok yakın ve bu kez sadece telefonları değil. Aracı şarj etmek değil ama bu işi kablosuz şarj etmek bu kesinlikle yeni bir özellik.

BMW 530w iPerformance plug-in hibrit modeli için bir BWM kablosuz Şarj Ped’i sunmaya hazırlanan otomobil devi, bu ped’in kablo ile 220 Volt elektriğe bağlandıktan sonra; aşağıdaki videoda olduğu gibi aracın üzerindeki sensörler yardımıyla doğru yerde durması ve kontak kapatıldıktan sonra otomatik şarj etmesi sağlanıyor.

BMW Kablosuz Şarj Ped ‘i 530e Modelini 3,5 Saatte Şarj Ediyor

BMW’nin aktardığı bilgiye göre 530e modelindeki 9.4kWh’lik pil yaklaşık 3.5 saatte bir kablolu bağlantı ile sağlanacak şekilde şarj edebildiğini söyledi.

Söz konusu teknoloji ABD ve Kanada için hala test ve değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi. Ancak diğer ülkelerde önümüzdeki yıllarda satışa sunulması planlanıyor. Daha sonra 530e modeli haricinde, 330e,740e ve X5 modelinin yanında tamamen elektrikli i3 ve i8 içinde satılacak.

Amerika ve Kanada gibi pazarlara gelmesi için bir kaç yıl daha geçmesi beklenirken söz konusu teknoloji ile aracını satan ilk marka olmak üzere.

BMW kablosuz şarj desteği ile araç satacak bu alandaki ilk marka olacak. Kablosuz şarj önümüzdeki yıllarda adından çok daha fazla söz ettireceğe benziyor.

Elektrikli otomobiller kesinlikle otomobilin geleceği ve kablosuz şarj ise bunun ikincil adımı olacak. bu kesin.

TheVerge