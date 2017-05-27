BMW Motorrad Concept Link: BMW En Yenilikçi Motosiklet Konsepti

BMW’nin en yeni motosiklet konsepti fütüristik stili ve teknolojiyi birleştiriyor.

BMW Motorrad Concept: BMW En Yenilikçi Motosiklet Konsepti.

BMW son dönemde son derece renkli, ve birbirinden farklı fütüristik, kendi kendine çalışan Next 100 Auto gibi bazı kavramsal tasarımları gün yüzüne çıkardı.

Geçtiğimiz ekim ayında Motorrad Vision Next 100 motosiklet tasarımı üzerindeki sürücülerin dik durmasını sağlayan jiroskopik sistemi ile belki de en havalı tasarım olmuştu.

Şimdi de Şirketin en son elektrikli motosikleti olan BMW Motorrad Concept Link, temelleri Next 100’e dayanıyor ancak sıfır emisyonlu bir elektrikli motosiklet fikrine dönüştürüyor.

Galeri: BMW Motorrad Concept Link | 14 Foto

Consept Link alçak bir profili var ve yere paralel yerleştirilmiş enerji paketleri oldukça iyi gizlenmiş. Ayrıca; diyagonal olarak yükselen bir manivela ve BMW’nin üzerine “hız, navigasyon ve pil bilgisi” sunacağını söylediği ön cam panel bulunuyor. İkincil bilgiler, aşağıda gidonlardaki programlanabilir düğmeler aracılığıyla kontrol edilebilen geniş bir düz panelde görüntülenir.

BMW Concept Link yol güzergah planınızdaki bir sonraki varış noktanıza, geziniz esnasında size uygun müzik seçimlerine ve daha güzel ve daha doğal güzergah seçimlerine kadar size güzergah planlamasında yardımcı olabilir.

Yeni konsept elektrikli araçlar kadar sıfır emisyonluk elektrikli motosiklet, elektrikli bisiklet türevlerini bize teknolojinin gelecekteki yakıtının kesinlikle “elektrik” olduğunu gösteriyor.

