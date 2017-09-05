Bosch Perfectly Keyless, Akıllı Telefonları Otomobil Anahtarına Dönüştüren Çözüm

Otomobil Anahtarlarını kaybetmeye son verecek çözüm

Bosch Perfectly Keyless, Akıllı Telefonları Otomobil Anahtarına Dönüştüren Çözüm, Bosch’tan geldi. Bosch’un Perfectly Keyless sistemi, akıllı telefonları otomobil anahtarına dönüştürüyor.

Otomobilin kilidini açmak, motoru çalıştırmak ve tekrar arabayı kilitlemek için akıllı telefonunuzu kullanın

Dijital anahtar, diğer kullanıcılara aktarılabiliyor

Her sürücü için kişiselleştirilmiş araç ayarları

Araç filoları ve araç paylaşımı sağlayıcıları için dijital anahtar yönetimi







Birçoğumuzun aşina olduğu bir sahne: çılgın sabah koşuşturması sırasında otomobilin anahtarı bulunamıyor. Her iki eli de alışveriş poşetleriyle dolu olan kişiler, otomobilin kapısını açmak için “açıl susam açıl” demenin yetmesini diler. Akıllı telefonu bir otomobil anahtarına dönüştüren Bosch, usandıran anahtar arayışına son veriyor.

Bosch Otomotiv Elektronik Ürünleri Başkanı Harald Kröger;

“Dijital araç erişim sistemimiz Perfectly Keyless, sürücülerin artık geleneksel otomobil anahtarları olmadan araçlarını kullanabilecekleri anlamına geliyor. Stressiz ağa bağlı mobilitenin harika bir örneği.” diyor.

Sürücüler araçlarına yaklaşırken, akıllı telefonları araç üzerindeki sensörler tarafından algılanıyor. Kröger;

“Bu algılama işlemi meydana geldiğinde, fiziksel bir anahtara ihtiyaç olmadan aracın kilidi açılıyor. Benzer bir şekilde, motoru çalıştırmak veya yolculuğun sonunda otomobili tekrar kilitlemek için anahtar gerekmiyor.” diyor.

Araç sahipleri, diğer sürücülere araçlarını kullanma izni vermek için bir uygulama kullanabiliyor. İzinsiz erişime karşı korumalı güvenli bir süreçle, bulut aracılığıyla diğer akıllı telefonlara ek bir sanal anahtar gönderiliyor. Bu özellik, otomobil paylaşım hizmeti sağlayıcılarına ve araç filolarının operatörlerine erişim ve anahtarları esnek bir şekilde yönetme imkanı veriyor.

Stressiz, anahtarsız yolculuk

Bosch Perfectly Keyless, bir dijital otomobil anahtarıdır. Sürücülerin, bu sistemi kullanabilmesi için akıllı telefonlarına bir uygulama yüklemesi ve otomobillerini uygulamaya bağlaması gerekiyor. Bunu yaptıklarında akıllı telefon, ilgili aracın dijital kilidine uyan tek seferlik bir güvenlik anahtarı oluşturuyor. Perfectly Keyless, akıllı telefonun ne kadar uzakta olduğunu ölçmek ve güvenlik anahtarını algılamak için araç üzerindeki sensörlerle kablosuz bir bağlantı kuruyor. Sürücü ve araç arasındaki mesafe iki metreden az olduğunda otomobil kapısının kilidi açılıyor. Aracın kilidi açıldıktan hemen sonra, dikiz aynası ve koltuk pozisyonu gibi önceden belirlenmiş olan kişisel ayarlar etkinleştiriliyor ve Perfectly Keyless akıllı telefonun araç içerisinde olduğunu tespit ederse, motoru çalıştırmak için çalıştırma-durdurma düğmesine basmak yetiyor. Sürücü yolculuğun sonunda otomobilden çıktığında, sistem akıllı telefonu sanal bir gözle takip etmeye devam ediyor. Sürücü ve telefon otomobilden iki metreden fazla uzaklaştığında, otomobil otomatik ve güvenli bir şekilde kilitleniyor. Sistem, sürücünün akıllı telefonuna bir bilgi mesajı gönderiyor.

Kişisel anahtar yönetimi

Otomobil sahipleri, otomobillerini aile üyeleri ve arkadaşları gibi diğer kişilerin de kullanabilmesi için Perfectly Keyless sistemini kullanabilir. Anahtarı elden vermek yerine, anne ve babalar çocuklarına aile otomobilini kullanmasına izin vermek için uygulamayı kullanabilirler. Sistem, ayrı bir kişisel güvenlik anahtarı oluşturur ve bulut aracılığıyla akıllı telefona gönderir. Böylece her bir kullanıcının ayarları kişiselleştirilebilir ve her bir anahtar benzersizdir. Perfectly Keyless sistemi, tüm araç filolarında da kullanılabiliyor. Kullanıcılara, talep edilmesi halinde coğrafi sınırlar ve süre sınırları uygulanarak dijital olarak erişim verilebiliyor veya engellenebiliyor. Bu, otomobil kiralama şirketlerinin, otomobil paylaşım hizmeti sağlayıcılarının ve işletmeler gibi filo operatörlerinin bir uygulama ve bulutu kullanarak araç anahtarlarını dijital olarak yönetmesini sağlıyor.

Bosch Perfectly Keyless’ın işe yarayabilmesi için otomobilimde hangi donanımların bulunması gerekiyor?

Otomobil üreticilerinin, araçlarına sabit özellikler olarak yakınlık sensörleri ve bir kontrol ünitesi eklemesi gerekiyor. Bu sensörler, sürücünün akıllı telefonunun otomobilden ne kadar uzakta olduğunu ölçüyor. Ayrıca, sürücünün hangi yönden geldiğini kayıt altına alıyor. Kontrol ünitesi ise dijital güvenlik anahtarını yönetiyor ve akıllı telefonun, bulutun ve araç sistemlerinin sorunsuz bir şekilde iletişime geçmesini sağlıyor.

Kullanıcı akıllı telefonunu kaybederse ne oluyor?

Akıllı telefonun üzerinde uygulamayla birlikte kaybedilmesi durumunda, dijital anahtar çevrimiçi olarak devre dışı bırakılabiliyor. Bu, hem izin verilen kişiler hem de üçüncü şahıslar tarafından araca erişimi engelliyor. Yeni bir akıllı telefon istenildiği zaman araca tekrar bağlanabilir ve yeni bir benzersiz güvenlik anahtarı oluşturulur. Geçici bir süreliğine normal araç anahtarı da kullanılabilir.

Bosch Perfectly Keyless’ın piyasadaki anahtarsız giriş sistemlerinden farkı nedir?

Bugünün anahtarsız giriş sistemleri hala üzerinde çip bulunan bir fiziksel anahtar kullanıyor. Sürücülerin bu anahtarı cebinde veya el çantasında taşıması gerekiyor. İlk uygulama tabanlı dijital erişim sistemleri, otomobil anahtarlarını takip etme derdinden kurtulmak üzere paylaşım hizmetleri tarafından halihazırda kullanılıyor. Otomobile giriş veya otomobili sürüş için kullanıcılar, her yolculuk öncesinde akıllı telefon üzerinden erişim sağlıyor. Bosch Perfectly Keyless sistemiyle, kullanıcının cebinde sadece bir akıllı telefon bulunması yetiyor. Araç erişim sistemi, sürücü ve akıllı telefon yaklaşır yaklaşmaz aracın kilidini otomatik olarak açıyor. Bir anahtara, çipli karta veya akıllı telefonun dokunmatik ekranını açmaya gerek olmuyor.

Perfectly Keyless hangi mobil işletim sistemleriyle çalışıyor?

Sistemler, yaygın işletim sistemlerinden herhangi birini kullanan cihazları destekliyor.

Trafikte otonom, elektrifikasyon ve bağlanabilirlik aracılığıyla sıfır kaza, sıfır emisyon ve sıfır stresi hedefleyen Bosch; IAA 2017’de bu üç alandaki en son teknolojilerini sergileyecek Bu teknolojiler sayesinde otomobiller daha emniyetli ve daha verimli hale gelirken üçüncü bir yaşam alanına dönüşecek.

Bosch; 12 Eylül 2017 Salı günü saat 13:15 – 13:40 saatleri arasında Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner ve Mobilite Çözümleri İş Sektörü Başkanı Dr. Rolf Bulander’in katılımıyla 8. salon A03 numaralı stantta basın toplantısı düzenleyecek.