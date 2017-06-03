BP’den 250 TL’lik Hediye Akaryakıt Kazandıran YARIŞMA

BP’den Hem Aracınızı Hem Cebinizi Sevindirecek Yarışma!

BP’den 250 TL’lik Hediye Akaryakıt kazandıran YARIŞMA ! BP Ultimate Euro Diesel ile Buradan Nereye yarışması 5 kişiye 250 TL’lik hediye akaryakıt kazandıracak.

Motordaki zararlı tortuları temizleyerek tek depoda 42 km’ye kadar daha fazla yol yapmaya yardımcı olan BP Ultimate Euro Diesel, seyahat etmek isteyenlerin hayallerini gerçekleştirecek.

Nereye ve neden gitmek istediğinizi anlatın 250 TL’lik hediye akaryakıt kazanın!

250 TL’lik Hediye Akaryakıt kazandıran YARIŞMA Detayları!

BP’nin yeni dijital kampanyası “BP Ultimate Euro Diesel ile Buradan Nereye” 5 kişiye 250 TL’lik akaryakıt kazandırıyor. 30 Mayıs – 29 Haziran tarihleri arasında başvuruların yapılacağı yarışmada ziyaretçiler, https://buradannereye.bp.com/ sayfasına girerek BP Ultimate Euro Diesel ile nereye ve neden gitmeyi hayal ettiklerini anlatıyorlar.

BP, nereye ve neden gitmek istediğine ilişkin hayallerini anlatanlar arasından jüri tarafından seçilecek 5 kişiye hayallerini gerçekleştirmeleri için 250 TL değerinde akaryakıt hediye edecek.

Kazananlar 6 Temmuz’da Açıklanacak!

Kazananların isimleri 8 Temmuz 2017 tarihinde bp.com.tr adresinden duyurulacak; kazandıkları 250 TL’lik hediye yakıt puanlar 21 Temmuz 2017 tarihine kadar BP Club kartlarına yüklenecek. Kazanılan puanlar 15 Ağustos’a kadar kullanılacak.

Tek depoyla 42 km’ye kadar daha fazla yol yapmaya yardımcı olan BP Ultimate Euro Diesel; Türkiye’de kaliteli ürün arayışlarına çözüm oldu. Motorda biriken kirlerin performansı düşürmesini önleyen ve düzenli kullanımda motoru zararlı tortulardan temizleyen BP Ultimate Euro Diesel; motor temizleme özellikleri testlerle tescillenmiş bir yakıt.

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