Bridgestone Air Free Konsept, Patlamayan Bisiklet Lastiği 2019’da Geliyor

Bridgestone, Yeni Nesil, Patlamayan Bisiklet Lastiği Geliştirdi.

Bridgestone Air Free Konsept, Patlamayan Bisiklet Lastiği 2019’da Geliyor.

Dünya lastik devi Bridgestone, yeni nesil, havasız (Air Free Concept) bisiklet lastiği geliştirme aşamasında olduğunu duyurdu.

Patlama ve bakım sorunu olmayan bu lastikler termoplastik reçine sayesinde kolayca her şekle giriyor, esneklik sağlıyor ve geri dönüştürülebiliyor. Bisiklet tasarımının da yeniden ele alınmasını sağlayacak bu yeni nesil lastikler 2019 yılında kullanıma sunulacak.

Bridgestone, hava ile şişirilmesine gerek olmayan ve böylece hem patlamayarak emniyet sağlayan hem de yüksek verimlilik sunan yeni nesil bir bisiklet lastiği geliştirmek üzere çalışmalar gerçekleştiriyor. Yeni nesil Bridgestone bisiklet lastiklerinin 2019 yılında pazara sunulması planlanıyor.

Bridgestone Air Free Konsept Tasarımı, Patlamayan Bisiklet Lastiği Air Free konsept

Bridgestone’un ‘Air Free Concept’ olarak adlandırdığı bu teknoloji, lastiklerin iç kenarları boyunca uzanan jant tellerinden yararlanarak lastiklerin ağırlığını desteklemek için hava ile şişirilme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda jant tellerinde ve kauçuklarda kullanılan termoplastik reçineler, kaynakların daha verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor. Reçinenin yüksek tasarım esnekliği daha önce hiç denenmemiş yeni nesil bisiklet tasarımlarının hayata geçmesini de mümkün kılıyor.

Şişirilmediği için patlama ve bakım sorunları olmayan yeni nesil Bridgestone bisiklet lastikleri, üretildiği termoplastik reçine sayesinde kolayca şekil alabiliyor ve geri dönüştürülebiliyor.

Bridgestone, ‘Air Free Concept’ ile bir yandan bisiklet kültürünü değiştirirken bir yandan da bu teknolojiyi farklı tipte lastiklere uyarlamanın yollarını arıyor. Bu çalışmalar grubun çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik stratejisini destekleyerek insana ve doğaya değer katıyor.

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