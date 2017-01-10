Buzul Beyaz PS4 Slim 24 Şubat’ta Satışa Çıkıyor

Buzul Beyaz PS4 Slim kasa Avrupa ve Japonya’da bu ay satışa çıkıyor.

Buzul Beyaz PS4 Slim 24 Şubat’ta Avrupa’da, 23 Şubat’ta Japonya’da satışa sunuluyor.

Sony sürpriz olmayacak bir hareketle daha ucuz ve daha ince PlayStation 4’ü yeni bir renk seçeneğiyle sunuyor.

Yeni Glacier White, Yani Buzul Beyaz seçeneğini Japonya’da 29.980 yen (500GB) ve 34.980 Yen (1TB) olmak üzere 23. Şubat’ta satışa sunuluyor.

Avrupa Pazarında ise 500GB’lık model ondan bir gün sonra 24. Şubat’da 259Euro, 1TB’lık modeli ise 299Euro’ya satışa sunulacak.

Rengi haricinde konsol ve Jet Black seçeneği arasında belirgin bir fark görünmüyor. Ancak yanında Bundle özel paketler muhakkak sunulacaktır.

Engadget