Caltech’in Lensiz Kamerası Akıllı Telefonları DümDüz Hale Getirebilir

Akıllı telefonların daha da incelmesinin önündeki en büyük engellerden biri kalkıyor mu?

Caltech’in Lensiz Kamerası bu soruna çare olabilir.

Bir merceğin efektini taklit etmek için matematik ve optik algılayıcıları kullanan yeni teknoloji Lensiz Kamera …

Akıllı telefonlarımız şu an için ne kadar incelirlerse incelsinler onları belli bir incelikte tutan bir nokta var. Kamera Mercekleri. İyi fotoğrafların çekilmesi ve birden fazla mesafeye odaklanılabilmesi için akıllı telefonlar belirli bir boyuta sahip cam tabakasına ihtiyaç duyuyorlar. Ancak belirli bir boyuta sahip olması gerçekten gerekiyor mu? Bunun daha iyi bir çözümü var mı?

Caltech Araştırmacıları bunun bir çaresini bulmuş gibi görünüyor. Caltech’teki araştırmacıları, bir lensin yerini alan matematik ve optik algılayıcıların kullanıldığı “optik faz dizi – optical phased array” adı verilen çipi geliştirdiler PDF.

Söz konusu yeni teknoloji ile Çip üzerinde farklı lokasyonlarda alınan ışığa saniyede on katrilyon’a kadar bir zaman gecikmesi eklenerek “Objektifsiz Odaklanma” gerçekleştirilebiliyor.

Caltech’in Lensiz Kamerası

Profesör Ali Hacimiri’ye göre; dizinin ışık alma biçiminde basit bir ayarlama ile bir balık gözünden telefoto lensine anında geçiş yapabilirsiniz.

Çalışma ilkesi iletişimin dizilerinin odaklanabileceği şekilde Radyo dalgalarını belli bir yönde yönlendirmekten geçiyor. Ancak bu ters yönde çalışıyor. Ekip 2014 yılında benzer teknolojiyi kullanarak akıllı telefonunuzun içine sığacak büyüklükte projector oluşturmayı başarmıştı. Başka bir uygulamada akıllı telefonları 3D obje tarayıcı haline dönüştürmüştü.

Şimdi ise ilk kez, bir barkodun düşük çözünürlüklü resmini çekebilen 2D, lenssiz bir kamera dizisi oluşturdu. Elde edilen görüntünün kendisi iPhone’nuzla çektiğiniz özelliklere kıyasla etkileyici gelmeyebilir. Ancak konseptin bir kanıtı olarak büyük bir adım olarak görülüyor.

Şu anda çip, 64 sensörlü bir 8×8 ızgaradan oluşuyor. Ekibin bir sonraki hedefi kamerayı daha hassas olan daha büyük alıcıları destekleyecek şekilde ölçeklendirmek ve daha yüksek çözünürlüklü bir resim çekmek.



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