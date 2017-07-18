Cam Danışmanı Mobil Uygulaması İNDİR, Doğru Cam Seçimi Artık KOLAY

ŞİŞECAM DÜZCAM’DAN MOBİL DANIŞMANLIK HİZMETİ

Şişecam Düzcam Cam Danışmanı Mobil Uygulaması Geliştirdi. Peki bu mobil uygulama ne işe yarar diyorsanız? Cevabı burada…

Türkiye düzcam pazarının lideri ve Avrupa’nın en büyük üreticisi konumunda olan Şişecam Düzcam, yeni bir mobil uygulama hayata geçirdi. Cam Danışmanı Mobil Uygulaması , adıyla hayata geçirilen uygulama, projelerin farklı ihtiyaçlarına yönelik cam kombinasyonlarının performans değerlerini karşılaştırarak, doğru cam çözümlerine kolayca ulaşma olanağı sunuyor.

Cam sektörünün global oyuncusu Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye düzcam pazarının lideri ve Avrupa’nın en büyük üreticisi konumunda olan Şişecam Düzcam, projelerde cam seçimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir uygulama başlatıyor. Şişecam Düzcam, ‘Cam Danışmanı Mobil Uygulaması’ adı ile hayata geçirdiği uygulama kapsamında karar vericilerin proje ihtiyaçları doğrultusunda doğru cam seçimleri konusunda mobil danışmanlık hizmeti veriyor.

Cam Danışmanı ile Doğru Cam Seçimi

‘Cam Danışmanı’ mobil uygulamasıyla proje özelinde doğru cam seçiminin yapılmasını sağlarken, ısı ve/veya güneş kontrolü, gürültü kontrolü, emniyet ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda en uygun cam önerilerini sunuyor.

Cam Danışmanı uygulaması, proje özelinde ihtiyaca yönelik yapılan seçimler sonucunda uygun cam önerilerini alternatifli olarak sunuyor. Ürünlere ait teknik bilgileri ve örnek referans proje görsellerini inceleme imkânı da tanıyor.

Cam Danışmanı Mobil Uygulaması Hakkında!

Cam Danışmanı uygulaması ile sadece birkaç soruya cevap vererek projeleriniz için doğru cam çözümlerine kolayca ulaşabilirsiniz.

Projelerinizin ısı ve/veya güneş kontrolü, gürültü kontrolü, emniyet ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda en uygun cam önerilerimizi temin edebilir, ürünlerimize ait teknik bilgileri ve örnek referans proje görsellerini inceleyebilirsiniz.

Doğru cam seçimi yapılmayan projelerde;

• Binayı soğutamamak ve/veya ısıtamamak,

• Yeterli miktarda doğal ışık alınamaması sebebiyle yapay aydınlatmadan kaynaklanan elektrik tüketiminin artışı,

• Saldırı ve hırsızlık girişimleri sonucu maddi kayıplar yaşanması,

• Gürültü kaynaklı fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar gibi farklı sorunlar yaşanabilmektedir.

Sonradan çözülmesi pek de mümkün olmayan bu sorunları projenin ihtiyaçları doğrultusunda tasarım aşamasında, doğru teşhisi koyarak tanımlamak ve uygun cam seçimiyle aşmak mümkün olmaktadır.

Cam Danışmanı Mobil Uygulaması Android