Cam Filmi Yasaklandı mı? Evet Cam Filmi YASAKLANDI Cezası?

Cam Filmi Yasaklandı mı?

Cam Filmi terörle mücadele kapsamında mı yasaklandı? Yoksa teknik şartlar yerine getirilemediği için mi yasaklandı? Cam Filmi Yasaklandı mı? Herkes bu sorunun cevabını arıyor.

MERAK edenler için hene cevaplayalım. Şu anda;

Cam filmi ve renkli cam , daha önce açıklanan ve resmi gazetede ileriye dönük devreye alınacağı belirtilen yönetmelikte belirtilen kontrol mekanizması ve teknik şartlar sağlanamadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Cam filmiyle ilgili yapılan son haberler kafalarda soru işareti bıraktı. Çok tartışılan cam filmi ve renkli cam yönetmelikte belirtilen kontrol mekanizması ve teknik şartlar sağlanamadığı gerekçesiyle iptal edildi. Peki yasak Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Cam filmi takılması yasaklandı mı? 2017 cam filmi cezası ne kadar olacak?

Cam Filmi Yasaklandı mı?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yönetmelik değişikliği kararı ile önce bir anlamda serbest bırakılması belli teknik koşullara bağlanan araç cam filmi şimdi yasaklandı.

Bakanlık, 26 Ekim 2016’da yayımladığı yönetmelikle, bir yıl sonra yürürlüğe girecek şekilde sürücülerin araçlarına onaylı cam filmi takmasını, ön cam hariç serbest bırakmıştı. Yönetmelikle, cam filmlerinin ışık yansıtma oranı için de çeşitli sınırlamalar getirilmişti.

Peki Cam Filmi Takanların Günahı Ne?

Cam filmi takanlar şimdi 427 TL Para cezası ile karşı karşıya. Söktürmek ise 150 TL gibi bir rakam.