Canon Live For The Story, Her ay 1500 Pound Harçlıkla Dünyayı GEZİN!

Canon dünyayı gezecek 1 kişi arıyor!



Canon Live For The Story Kampanyası ‘nı Duyurdu. Canon’dan Dünyayı Gezdirecek Kampanya, O Şanlı Bir Kişi Siz Olabilirsiniz! Detaylar BURADA!

Canon, Türkiye’nin de dahil olduğu 19 ülkede, kazanan kişinin dünyayı gezeceği ‘Live For The Story’ kampanyasını duyurdu.

Yamanız Gereken Sadece!

Herkesin, çektiği herhangi bir fotoğrafla Instagram üzerinden katılabileceği yarışmayı kazanan kişi, uçak bileti ve konaklamanın yanında her ay 1.500 Pound harçlık alarak dünyayı gezebilecek. Şanslı kişi, rotasını kendisi belirleyip yazın peşinden koşacak!

Canon, Türkiye’nin de dahil olduğu 19 ülkede çok özel bir ödüle sahip fotoğraf yarışması başlattığını duyurdu. Fotoğraf makinası veya herhangi bir cihazla herhangi bir yerde çektiği fotoğrafı Instagram üzerinden paylaşanlar arasından bir kişi ‘365 gün yaz’ isimli yarışmanın kazananı olacak ve tüm yıl yazın peşinde koşabilecek. Canon, ‘Live For The Story’ kampanyasıyla her fotoğrafın arkasında müthiş bir hikaye olduğuna dikkat çekmeyi hedefliyor.

Canon Live For The Story Kampanyasına Nasıl başvuruluyor?

İnsanları kendi hikayelerini bulmaya özendirecek fotoğraflara sahip olduğunu düşünen adaylar, en unutulmaz yaz hikayelerini @canoneurasia ve #LiveForTheStory etiketleriyle Instagram’da paylaşarak başvuracak. Yarışmaya katılmak için fotoğrafın altına en fazla 50 kelimelik bir kısa hikaye yazılacak. 17 Mayıs’ta başlayan yarışmaya katılım hakkı 28 Haziran’da sona erecek. Bu eşsiz ödül için başvurular Lenny Kravitz’in kızı ve oyuncu, prodüktör, müzisyen, hikaye anlatıcısı Zoe Kravitz ile bir jüri tarafından değerlendirilecek.

Yazın peşinden koşacak

Başarılı olan aday dünyanın dört bir yanına seyahat ederek yaz mevsiminin peşinden koşacak, Lizbon’dan Melbourne’e, Rio de Janeiro’dan Barselona’ya kadar istediği şehirleri dolaşarak kendi yaz hikayesinin küratörlüğünü yapacak. Başvurular hikaye anlatma yeteneği, görsel çekicilik, orijinallik ve ilham kaynağı olma gibi çeşitli kriterler üzerinden değerlendirilecek. Şanslı kişi tur boyunca ilham verici hikayeler bulmak için özgürce kendi rotasını çizecek, çektiği fotoğraf ve hikayeleri yine Instagram üzerinden dünya ile paylaşacak.

Hediye neyi kapsıyor?

Şanslı kişi, toplam 33 bin Euro’luk bütçe ile ödüllendirilecek. Ödül dünya çapında, kendi ülkesine dönüş de dahil olmak üzere,7 adet ekonomi sınıfı uçuş biletini kapsıyor. Talihli kişi 6 destinasyonda 2’şer gecelik konaklama ve seyahat ettiği her ay için 1.500 Pound harçlık almaya da hak kazanıyor. Ayrıca kapsamlı bir seyahat sigortası da yapılıyor.

Kazanın: 365 gün boyunca yazın peşinden koşun

Instagram yarışmamızla yaz hikayenizi paylaşın. En iyi hikaye, tüm yıl boyunca yazın peşinden koşacağı bir dünya turu gezisi kazanacak.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgi için:

http://www.canon.com.tr/live-for-the-story/

http://www.canon.com.tr/live-for-the-story/terms-and-conditions/