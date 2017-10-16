Canon, 24.3 Megapiksellik PowerShot G1 X Mark III Modelini Duyurdu

PowerShot G1 X Mark III APS-C Sensörlü Kompakt Zoom Kamera!

Canon, 24.3 Megapiksellik PowerShot G1 X Mark III Modelini Duyurdu. Şirketin APS-C Sensörlü ilk Kompakt Zoom Tasarımı.

PowerShot G1 X Mark III, bir önceki G1 X Mark II‘in şık bedeni ile G5 X Kompakt tasarımının harmanlanması gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca, Canon’un hızlı ve doğru çift pikselli otomatik odak ve tamamen yeni 2,36 milyon OLED elektronik vizör (EVF) özellikliği de eklenmiş.

Ancak bu büyük sensörlü modeli oluşturmak için Canon bir önceki modelinden bazı özelliklerden feragat ederken, fiyat konusunda da bir arttırıma gitmek zorunda kalmış.

son modelin (daha küçük 1.5 inçlik bir sensöre sahip olan) 24-120mm f / 2.0-3.9 zumlu lensi gidip, yerine daha yavaş ve daha kısa bir 24-72 mm f / 2.8-5.6 modeli (35mm eşdeğer) gelmiş.

Canon bunu neden yaptığını anlamakta zor değil. Daha büyük bir görüntü çemberi ile eşdeğer büyük bir lens, donanımı büyük olasılıkla çok büyük ve ağır olacaktı.

Galeri: Canon G1 X Mark III APS-C compact zoom camera | 8 Foto

PowerShot G1 X Mark III Özellikleri

2.36 milyon nokta EVF en son modelin sahipleri tarafından çok istenen bir özellikti. Powershot G1 X Mark III şimdi dokunmatik ve sürükleme otofokuslu 3.0 inç değişken açılı dokunmatik ekrana sahip. Dual-pixel autofocus – Digic 7 image processor – Çift piksel otofokus ve bir a Digic 7 görüntü işlemcisi ile kompakt şimdi sürekli AF izleme ile 7 fps’de veya sabit izleme ile 9 fps’de çekim yapabilir. Ayrıca, beş eksenli optik sabitleme ve Canon’un “daha fazla DSLR benzeri” olarak adlandırdığı yeni bir deklanşör türü de bulunuyor.

Dual-Pixel AF video ve image görüntülerinde ciddi bir odaklanma hızı kazandırırken rakiplerine ciddi bir uyarı veriyor. Canon’un M100 aynasız modeli olduğu gibi, G1 Mark III 1080p 60 fps video ile sınırlı. Rakipleri Panasonic ve Sony’de ise ( RX100 V ve LX10 ) 4K/30 fps ve 1080p 120 fps çekim yapılabiliyor.

PowerShot G1 X Mark III Diğer Özellikler Arasında Neler Var?

Diğer özellikler arasında yata veya dikey olarak yedi fotoğrafla bir araya gelebilecek yeni bir panoramik mod yer alıyor. WiFi, NFC ve Bleutooth özellikleriyle; kolay eşleştirme ve fotoğraf aktarımı ve fotoğrafların veya videoların uzaktan canlı olarak görüntülenmesi sağlanıyor.

PowerShot G1 Mark III Satış Fiyatı?

Potansiyel alıcılar için en can alıcı nokta fiyatı. Kasım ayında 1.299 Dolar satış fiyatı ile sunuluyor. Canon RX100 V modelinden 300 Dolar daha fazla ancak daha iyi özellikler taşıyor.

Bununla birlikte, gerçekten bir APS-C kompakt zoom – yakınlaştırma isterseniz, G1 X Mark III şu anda bu konuda tek.