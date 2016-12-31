Cardtek’ten Hindistan Ödeme Sistemlerine Türk Damgası

Hindistan Ödeme Sistemlerine Türk Damgası!

Cardtek, Hindistan’ın yeni ödeme standardı RuPay için qSparc Temassız Level 2 Kernel sertifikasyonu alan ilk şirket oldu. Bu sertifikasyon, EMV ve mobil ödeme işlemleri için hızlı ve sorunsuz bir şekilde yeni çözümler sunulmasına olanak sağlıyor.

Cardtek, Hindistan’ın yeni ödeme standardı RuPay için qSparc Temassız Level 2 Kernel sertifikasyonunu tamamlayan ilk şirket oldu. Bu sertfikasyon esnek yapısıyla, tablet, park cihazları, dış ödeme cihazları, transit doğrulayıcılar gibi farklı noktalara kolaylıkla adapte edilebiliyor ve EMV ve mobil ödeme işlemleri için ödeme noktası sağlayıcılarının kolay ve sorunsuz geçiş yapmasına olanak sağlıyor.

NPCI (Hindistan Ulusal Ödeme Kurumu) tarafından yönetilen yurtiçi kart programı RuPay, Hindistan Rezerv Bankası’na yerel, open loop, çok yüzlü ödeme sistemi sunmasını sağlamak için geliştirildi. RuPay, Hindistan’daki tüm banka ve finansal kurumların elektronik ödeme işlemlerini kolaylaştırıyor. Şimdiye dek bu pazara Ön Ödemeli Kart Yönetimi, EMV RuPay Temassız Level2 Kernel, Open Loop Transit Ödeme Sistemi ve Instant Card Issuance gibi yenilikçi hizmetler ve ürünler sunan Cardtek, bu sistemin çözüm ortaklarından biri olarak Hindistan’ın open loop transit projesinde de aktif bir rol oynuyor.

Cardtek, güçlü iş birlikleriyle küresel çapta ilk 10 şirket arasında yer almayı hedefliyor

Global pazarda 5 yıl içerisinde ilk 10 finansal teknoloji şirketi arasında yer alma hedefi doğrultusunda 25’I aşkın ülkede 150’den fazla müşterisine yenilikçi çözümler sunan Cardtek, RuPay ile birlikte 2016 yılındaki 9. temassız L2 Kernel sertifikasyonunu tamamlamış oldu. Daha önceki çalışmaları arasında MasterCard PayPass, Visa payWave, AMEX ExpressPay ve Discover D-PAS sertifikasyonları bulunuyordu.

Cardtek Genel Müdürü Erdal Yazmacı; “L2 Kernel sertifikasyonu potansiyel riskler göz önüne alındığında oldukça zorlu bir süreçti. NPCI ve Hindistan merkezli FIME ile yakın iş birliği içinde çalışarak bu zorlukları aştık. Bu alandaki uzmanlığımız ve deneyimimizle ödeme noktası ve transit çözüm sağlayıcıların Hindistan standartlarına hızla ve kolaylıkla uyum sağlamaları için hizmet verdik. Bu sayede onları dünyanın en yüksek potansiyelli pazarlarından birine giriş yapmaları için desteklemiş olduk” dedi.

Cardtek’in EMV ve Temassız L2 Kernel projesiyle ilgili detaylı bilgi için http://www.emvkernel.com/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.