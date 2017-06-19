Cars 3 Driven to Win, Şimşek McQueen ile Yarışmaya Var mısın?

Bilkom ve Warner Bros işbirliği ile Cars 3 Oyunun Keyfini Sürün!

Cars 3 Driven to Win konsolların tozunu attırmaya geliyor.

Bilkom’un PS4 ve Xbox One platformları için satışa sunduğu “ Cars 3: Driven to Win ” ile Şimşek McQueen, Cruz Ramirez ve Fırtına Jackson gibi filmin sevilen karakterlerini seçerek yarışmaya hazırlanın!

Avalanche Software tarafından, Arabalar 3 filminden esinlenerek geliştirilen oyun, dünya çapındaki yarışçılarla tamamen yeni interaktif bir deneyim sunuyor.

Eğlenceyi kolayca erişilebilen ve keyifle deneyimlenebilen bir olgu haline getirmek hedefiyle 2014 yılında oyun pazarına giren Bilkom, Cars 3: Driven to Win” oyununun PS4 ve Xbox One versiyonlarını film ile aynı anda satışa sundu.

Cars 3 Driven to Win PS4 ve Xbox One Oyunları!

Fırtına Jackson’ı yenmeye hazır mısınız?

“Cars 3 Driven to Win”, Arabalar filmi tutkunlarına, Şimşek McQueen ve Cruz Ramirez’in sürücü koltuğuna oturarak, Fırtına Jackson’a karşı aksiyon dolu bir macera yaşatacak. Oyuncular 20’den fazla Arabalar filmi karakterinden birini seçerek, filmin 13 ikonik yarış ortamında yarışabilecek. Karakterlerin ve yarışların kişiselleştirilmesi, filmin heyecanını her yaş ve seviyedeki oyuncunun keyifle deneyimleyebilmesi için oyuna eklendi.

“ Cars 3 Driven to Win ” oyunculara sürüş becerilerini geliştirme imkanı da sağlıyor. Birbirinden eğlenceli altı farklı eğitim modunu kullanarak hem deneyim, hem de ödüller kazanmak mümkün. Şimşek McQueen’e karşı yarışarak gücünü denemek isteyenlere “Yarış Modu”nu öneriyoruz. Kazalardan kurtulmayı, rampalardan sıçramayı veya yarışların püf noktalarını öğrenmek için de farklı modlar seçilebilir.