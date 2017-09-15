Casper Nirvana One A250, Bütün Bileşenleri Monitöre Entegre

Casper Nirvana One kasasız bilgisayarlarla hayatın keyfini sürün

Casper Nirvana One A250, Bütün Bileşenleri Monitöre Entegre yeni model.

Türkiye’nin bilgisayarda uzman markası Casper, bütün bileşenleri monitöre entegre edilen Nirvana One ailesi modelleri hem performans hem şıklık isteyen kullanıcıların beklentilerine karşılık veriyor. Casper Nirvana One ailesi modelleri aynı zamanda güçlü işlemcileri ve yer kaplamayan tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Casper Nirvana One A250

Türkiye’nin bilgisayar markası Casper’ın farklı beklentilere hitap eden modellerinden biri olan Nirvana One ailesi monitöre entegre edilen bileşenleriyle masaüstünde yer sıkıntısı olanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Sadece monitörden oluşan bilgisayar tasarımı yedinci nesil Intel i5 ve i7 işlemci, 1 TB’a kadar depolama, Windows 10 işletim sistemi, 16 GB’a kadar bellek seçeneği gibi özellikleriyle performans ve tasarım öğelerini bir arada sunuyor.

Yer kaplamayan tasarım

Nirvana One ailesinin en önemli özelliği ise anakart, işlemci, DVD okuyucu ve RAM gibi bileşenlerin monitöre entegre edilmiş olması. Şık bir tasarımla yapılan bu entegrasyon sayesinde bilgisayar sadece klavye ve fare bağlayarak kullanılabiliyor. Nirvana One ailesinin modelleri arasında 18.5 ve 21.5 inçlik ekran boyutlu seçenekler yer alıyor. Kasasız bilgisayarlarda standart bilgisayarlarda yer alan USB portları da yer alıyor. Bu sayede yazıcı ve benzeri çevre birimleri bu ürünlere bağlanabiliyor.

Her ortama uyar

Nirvana One ailesi modelleri standart monitör tasarımlarından farklı olarak daha şık ve kullanışlı bir tasarım anlayışı ile üretildikleri için çalışma masasında ya da ofisteki masalarda yer kaplamadan kullanılabiliyor. Şık tasarımlarıyla adeta bir moda ikonu olan Nirvana One modelleri, iş dünyasının sıkıcı klişelerini yeniden yorumluyor.

Casper