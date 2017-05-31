Castrol’den Çevre Dostu, Dünyanın ilk % 100 Karbon Nötr Yağı

Castrol, yaşanabilir bir çevre için geleceğe yatırımlarını sürdürüyor

Castrol’den dünyanın ilk % 100 karbon nötr yağı – Yüzde 100 Karbon Nötr Yağı Castrol’den!

Yaşanılabilir bir çevre için geleceğe yatırımlarını hızlandıran, dünyanın lider madeni yağ üreticilerinden Castrol, bir ilke daha imza attı. Dünyanın ilk yüzde 100 karbon nötr motor yağı Castrol Professional serisini üreten şirket, yetkili servislerin kullanımına sundu.

Yenilikçi ürünleri ve üstün teknolojisiyle dünyanın lider madeni yağ markalarından Castrol, yetkili servislerin araçlarda kullandığı motor yağının karbon salınımını nötrleyerek otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik yol haritasına katkı sunmayı amaçlıyor. Bu amaçla önde gelen araç üreticileriyle birlikte motor ve motor yağı geliştiren şirket, dünyanın ilk %100 karbon nötr yağı olan Castrol Professional serisini üretti ve yetkili servislerin kullanımına sundu.

Yüzde 100 Karbon Nötr Yağı

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi tarafından geliştirilen Sera Gazı Protokolü kriterlerine göre değerlendirilen ve onaylanan Castrol Professional serisindeki ürünlerin tamamı, karbon ayakizinin ölçülmesi ve yönetilmesini sağlayan BSI PAS2060 standardına göre “karbon nötr” olarak sertifikalandırıldı. Böylece, dünyanın ilk sertifikalı karbon nötr yağı olan Castrol Professional serisi, lider araç üreticilerinin yetkili servislerine doğrudan satılmaya başlandı.

Yazganoğlu: “Castrol Professional serisinin yetkili servislere satışına başlandı”

Araç üreticilerinin ajandasını bilerek, onlarla ortak iş geliştirdiklerini ve çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Castrol Türkiye; Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Kamuran Yazganoğlu, şunları söyledi:

“Sektörün ihtiyaç ve gerekliliklerini takip etmek konusunda son derece hassas davranıyoruz. Katma değer yaratmaktaki öncülüğümüz ve üstün teknoloji donanımız ile ilklere imza atıyoruz. Bu kapsamda, dünyanın ilk karbon nötr motor yağı Castrol Professional serisi ürünleri ürettik ve yetkili servislere özel olarak sunduk. Castrol “Professional” serisinde Castrol EDGE Professional, Castrol MAGNATEC Professional ve Castrol GTX Professional ürünlerimiz bulunuyor. Sera Gazı Protokolü’ne göre değerlendirilen ve dünyanın ilk sertifikalı karbon nötr yağı olan Castrol Professional serisi ürünlerimizin lider araç üreticilerinin yetkili servislerine doğrudan satışını gerçekleştiriyoruz”

Castrol, dünya çapında 7 karbon denkleştirme projesine destek veriyor

Castrol Professional ürünlerinin üretim aşamasında karbon salınımının BP Target Neutral tarafından 6 kıtada yürütülen karbon denkleştirme projeleri ile azaltıldığını da ekleyen Yazganoğlu; “Castrol, bugün dünya çapında 7 karbon denkleştirme projesine destek vererek yerel topluluklara çevresel ve sosyoekonomik fayda sağlıyor. Bu kapsamda; Çin’de “Biyokütle” ve “Hidrogüç”, ABD’de “Temiz Enerji” ve “Gaz Değişimi”, Zambiya’da “Orman Kaybı”, Hindistan’da “Pedallı Su Tulumbaları” ve Türkiye’de “Rüzgar Enerjisi” projelerine destek veriliyor” dedi.

Castrol Professional serisi, araç başına 8 kilo karbon nötrleyebiliyor

Dünyanın ilk yüzde 100 karbon nötr yağı Castrol Professional serisi motor yağlarının her 1 litresi, 2 kilo karbon nötrlüyor. Ortalama bir aile aracı başına 4 litre motor yağı kullanıldığı öngörülürse, toplamda 8 kilo karbon nötrlenebiliyor. Buna göre, 832 litre motor yağı kullanıldığında toplam 21 gemi konteynırına denk gelen 1.664 kilo karbon nötrleniyor. 10 bin litre motor yağı kullanıldığında ise 4 olimpik yüzme havuzuna denk gelen 20 bin kilo karbon nötrlenebiliyor. Castrol Professional serisi; tüm dünyada bir yıl boyunca motor yağı kullanımından dolayı oluşan ve olimpiyat stadının 30 katına eşit olan 500 bin ton karbon salınımını nötrleyebilme imkanı sunuyor.

Tüketicilerin %85’i karbon nötr markayı tercih ediyor

Castrol’ün geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir müşteri araştırmasına göre ise yetkili servisler; karbon nötr özelliği müşterilerine faydalı bir teklif sunmak bakımından 10 üzerinden 7+ olarak değerlendirip oyladı. Dünyanın 6 ülkesinde tüketicilerin %55 ile %85’i; karbon ayak izini azaltan, karbon nötr özelliğine sahip ürünlerin markaya bağlılıklarını artıracaklarını ifade ederken; Castrol’ün Türkiye’de yaptığı başka bir tüketici araştırmasına göre de şehirlerde yaşayan tüketicilerin %42’si çevreci ürünleri tercih edeceğini belirtti.

Castrol

Yüzde 100 Karbon Nötr Yağı !