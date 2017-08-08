Cep Telefonlarına TRT Zammı, Bandrol Ücretlerine Yüzde 4 Ek ZAM Yapıldı

Cep Telefonlarından Alınan Bandrol Ücretlerine EK ZAM Tartışma Yarattı.

Cep Telefonlarına TRT Zammı, Bandrol Ücretlerine Yüzde 4 Ek ZAM Yapıldı. TRT ‘nin gelirlerinin telafisi CEP telefonu Kullanıcılarının sırtına kaldı.

TRT’de enerji gelir paylarında düşüşe sebep olan Sanayi Sicil Belgesine Sahip İşletmelerle ilgili düzenleme sonrası ortaya çıkan kayıp CEP Telefonu Kullanıcılarından geri alınıyor.

1 Temmuz 2017 Tarihinden geçerli olan ve Sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerinin yapılan düzenleme ile TRT enerji payı ödememeleri, TRT’nin “enerji payı gelirlerinde” yaklaşık yüzde 47’lik kayba yol açtı.

Bunun üzerine TRT‘nin gelir kayıplarının telafisi amacıyla cep telefonu bandrol ücretlerinde değişikliğe gidildi.

Yeni düzenleme ile cep telefonlarında matrahı oluşturan üretim veya ithalat rakamlarından daha önce yüzde 6 oranında alınan bandrol ücretine yüzde 4 ilave yapıldı.

Cep Telefonu ve Diğer Bandrol Ücretlerine Yüzde 4 Ek ZAM

Düzenleme öncesi tüketiciye KDV ve ÖTV dahil bin liraya mal olan cep telefonlarına 38 lira 40 kuruş bandrol ücreti yansıyordu. Yeni düzenlemeyle bin liralık bir cep telefonuna 25 lira 55 kuruş ek bandrol ücreti getirildi. Böylece bandrol için ödenen tutar bin TL’lik bir cep telefonu için 63 lira 95 kuruşa çıkmış oldu.

Bandrole tabi cihazlar ve bandrol oranlarının yer aldığı liste

İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazların bandrol oranları şöyle oldu:

– Televizyon: yüzde 16,

– Radyo, portatif radyo-teyp, radyo-pikap (motorlu taşıtlarda kullanılmaya mahsus olanlar, radyo tuner kartları dahil): yüzde 16

– Video: yüzde 16

– Birleşik cihazlar (Video-televizyon-radyo, video-televizyon, radyo televizyon, müzik setleri ve benzerleri): yüzde 16

– Cep telefonları: yüzde 10

– Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar: yüzde 2

– Taşıtlar (Üzerinde görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihaz bulunanlar) a- Kara taşıtları: yüzde 0,4 b- Diğer taşıtlar: yüzde 0,01

– Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan TV alıcıları; (Uydu alıcıları, set üstü medya kutuları, tv tuner kartları dahil): yüzde 10

– Diğer cihazlar (Radyolu ve/veya TV’li ışıldak, radyolu kulaklık, radyolu fotoğraf makinesi, radyolu adım sayar; radyolu kalemler, radyo ve/veya TV’li banyo sistemleri, navigasyon cihazları, radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları, radyo ve/veya TV eklentili buzdolapları, DVD-VCD player ve benzerleri, cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri, ev sinema sistemleri, taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları, akıllı kol saatleri): yüzde 8.